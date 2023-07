Silvano Aureoles, aspirante a la candidatura presidencial del frente opositor, estuvo ayer en Guadalajara y afirmó que es necesario salir de la “tragedia” que atraviesa el país en la actual administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y darle un rumbo distinto.

El perredista dijo que la corrupción se combate con instituciones sólidas y no con verborrea y engaños.

“Todos los contratos son por asignación directa, triangulada a través de la Marina y el Ejército, y los contratos millonarios se dan con los hijos (de AMLO), las primas y los cercanos”.

Aureoles comentó lo anterior durante una reunión con integrantes del Foro Plural Jalisco, que encabeza Salvador Cosío Gaona.

Más tarde ofreció una charla en el Paraninfo de la UdeG. En ese último recinto estuvo acompañado del rector Ricardo Villanueva.

Promete Silvano estrategia de seguridad integral

El aspirante del PRD a la coordinación del Frente Amplio por México, Silvano Aureoles Conejo, presentó ayer en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara su propuesta de Gobierno en caso de resultar electo.

El ex gobernador de Michoacán habló sobre su estrategia de seguridad integral que contempla un reforzamiento de los cuerpos de seguridad en todos los niveles, fortalecer las instituciones y formar una Policía de carrera para poder crecer con orden y paz.

“No hay nada que se pueda realizar y que sea exitoso y que tenga futuro si no hay seguridad pública, seguridad jurídica y Estado de derecho. Todo pasa por la seguridad, el desarrollo económico, el mejoramiento de la infraestructura, la educación, la productividad”, dijo.

Aseguró que la inseguridad es el tema de temas y no todos los candidatos le quieren entrar por miedo o por desconocimiento. “Si no separas y en el caso de México si no quitas a las Fuerzas Armadas de estar haciendo tareas de seguridad pública no vamos a resolver nada. Segundo paso, la creación del cuerpo civil de carrera y tercer paso, las competencias de municipios, Estados y Federación”, explicó.

Aclaró que no se trata de un asunto fácil, que se resolverá con una varita mágica.

“Tengo preocupación, angustia por mis hijas, por todos porque no tenemos nada seguro, dejamos crecer a la delincuencia, se nos salió de control”, comentó en entrevista al término de su ponencia en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara.

Señaló que en los cuatro años de la actual administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha hecho nada para resolver el problema.

“Llevamos ya muchos años con una política fallida, creo que en dos sexenios debemos tener una condición diferente de capacidad institucional, de reglas y protocolos”, añadió.

Silvano Aureoles ofreció ayer una charla a miembros de la Universidad de Guadalajara donde estuvo acompañado del rector de esta casa de estudios, Ricardo Villanueva.

Destacó que las universidades juegan un papel fundamental para combatir la inseguridad y la violencia, porque si se tiene educación, el rostro de todo cambia, pero se requiere de una educación de calidad basada en criterios internacionales porque si está muy ideologizada la educación no sirve de nada.

“La educación hay que ponerla en manos de expertos, de académicos, de científicos para que nos den el rumbo adecuado, porque lo más valioso es formar a niñas, niños y nuestra juventud”, concluyó.

Por otra parte, durante su charla con miembros del Foro Plural Jalisco, presidido por Salvador Cosío Gaona, realizado en la Cámara de Comercio de Guadalajara, Silvano Aureoles aseguró que quiere ser Presidente porque tiene conocimiento y experiencia para dirigir al país.



