AMLO apoya petición de Alfaro para revisar actuación de jueces

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, respaldó el planteamiento hecho por el gobernador Enrique Alfaro de revisar el actuar de jueces y funcionarios del Poder Judicial, que con sus decisiones habrían favorecido la impunidad. López Obrador insistió en que no se tolerará la impunidad y que la autoridad que proteja a delincuentes será castigada.

“Estamos planteando que se haga una revisión desde luego con respeto a la autonomía del Poder Judicial, porque hay casos en donde se detienen a presuntos delincuentes y el mismo día salen porque los jueces los dejan en libertad. En algunos casos argumentan que están mal integradas las investigaciones, pero en otros casos es evidente que no están cumpliendo con su deber. Entonces esas cosas no se van a permitir, no se va a tolerar”, aseveró.

En su rueda de prensa mañanera, el Presidente dijo que este problema se registra en todo el país, pero resaltó que se ha presentado de manera muy evidente en Jalisco. Apuntó que le están pidiendo al Poder Judicial plantear alternativas en este asunto y ofreció su respaldo para solucionarlo.

Ayer luego de la reunión del Presidente con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el gobernador confirmó que abordó el tema con el Presidente y dijo que se acordó trabajar con la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero y con el consejero jurídico del Ejecutivo, Julio Scherer, para buscar soluciones.

NM