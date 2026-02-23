Lunes, 23 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clases presenciales se reanudarán hasta nuevo aviso

Esta medida permitirá brindar tiempo a estudiantes y docentes para reorganizar sus actividades

Por: Jorge Velazco

Continuarán suspendidas las clases presenciales en todos los niveles y las clases presenciales se reanudarán hasta nuevo aviso. EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

Continuarán suspendidas las clases presenciales en todos los niveles y las clases presenciales se reanudarán hasta nuevo aviso. EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

En el ámbito educativo se informó que mañana continuarán suspendidas las clases presenciales en todos los niveles y las clases presenciales se reanudarán hasta nuevo aviso.

Esta medida permitirá brindar tiempo a estudiantes y docentes —especialmente a quienes se trasladan desde otros municipios— para reorganizar sus actividades.

De conformidad con las declaraciones del Gobernador de Jalisco y las indicaciones recibidas por parte de la Dirección de Secundarias Técnicas, las clases se reanudarán hasta nuevo aviso.

LEE: Secretaría de Seguridad de Jalisco confirma fuga de 23 reos de penal de Puerto Vallarta

El personal docente del plantel publicará en la plataforma Google Classroom actividades para los estudiantes de acuerdo a las clases del día de mañana por lo que les pedimos el apoyo para que nuestros alumnos realicen las tareas asignadas.

Se espera que en los próximos minutos la Secretaría de Educación informe oficialmente cómo y cuándo se reanudarán las actividades presenciales.

SV

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones