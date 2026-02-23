En el ámbito educativo se informó que mañana continuarán suspendidas las clases presenciales en todos los niveles y las clases presenciales se reanudarán hasta nuevo aviso.

Esta medida permitirá brindar tiempo a estudiantes y docentes —especialmente a quienes se trasladan desde otros municipios— para reorganizar sus actividades .

De conformidad con las declaraciones del Gobernador de Jalisco y las indicaciones recibidas por parte de la Dirección de Secundarias Técnicas, las clases se reanudarán hasta nuevo aviso.

El personal docente del plantel publicará en la plataforma Google Classroom actividades para los estudiantes de acuerdo a las clases del día de mañana por lo que les pedimos el apoyo para que nuestros alumnos realicen las tareas asignadas.

Se espera que en los próximos minutos la Secretaría de Educación informe oficialmente cómo y cuándo se reanudarán las actividades presenciales .

SV