Las emisiones de gases de los autos no son los únicos que contribuyen a la mañana calidad del aire, ni el programa de Verificación Vehicular la única solución, sino que se necesitan cambiar acciones de la vida diaria, señaló Beatriz Cárdenas, directora de Calidad del Aire del World Resources Institute (WRI).

“Los vehículos en las zonas urbanas contribuyen pero en la vida diaria podemos revisar, por ejemplo, cómo se hacen los productos que consumimos, qué va a pasar cuando ese producto ya no se use, qué energía y cuánta usamos, las emisiones que libera la estufa si sale mal el gas, que en la ciudad que vivimos haya suficiente espacios limpios. Pero también tener en cuenta que las soluciones que hagamos por un lado no empeoren las condiciones de otros lados”, señaló.

Además, respecto al programa en Jalisco, la directora destacó que no es recaudatorio, pues se tiene que cubrir un servicio y el precio es bajo a comparación de otros Estados. Sin embargo, señaló que debe haber más cosas en las que los subsidios deben ser usados y que beneficien a más personas que a quienes usan el auto, como infraestructura urbana para peatones.

“Lo que sí tenemos que asegurar es que todos los vehículos que circulan emitan el mínimo de contaminantes”, destacó.

Falta difusión de beneficios

También señaló que falta comunicar a los ciudadanos qué hay detrás de estos programas, que no son recaudatorios pero tienen un costo, que pueda haber esquemas de pago para que no haya problemas y los beneficios que tiene, particularmente hacia los sectores más vulnerables.

“Hay estudios que muestran que hay una relación directa entre a vulnerabilidad de estos grupos y su exposición a contaminantes. También un vehículo que no está en las mejores condiciones no solo emite contaminantes a la atmósfera por el escape, sino que muchos se filtran dentro de la cabina, exponiendo a los pasajeros”, explicó.

Resaltó que comunicar esto es un reto, pues a veces se cree que es obvio, pero no para el resto de la población.

“También es cierto que hay muchas experiencias del programa de verificación en donde se presta a un mal manejo. Pero eso es todo lo que se tiene que asegurar en el programa: que ya se cambió el esquema, porque hay que crear la confianza. Los impactos de la contaminación del aire son muchos, no solo en enfermedades respiratorias, también cardiovasculares, en el desarrollo de los niños en el embarazo, entre otras”, añadió.