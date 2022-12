El arbolito de navidad con imágenes de desaparecidos colocado por diferentes colectivos y asociaciones civiles que buscan a sus seres queridos, y que fue puesto en la Glorieta de Los Niños Héroe, fue vandalizado. Este día amaneció tirado y quemado.

La decoración decembrina estaba colocada en la también conocida como Glorieta de Las y Los Desaparecidos en avenida Niños Héroes y Chapultepec, en la colonia Americana en Guadalajara, una zona donde se presumen diferentes operativos constantes por autoridades estatales y municipales.

El árbol tenía los rostros de las y los desaparecidos. EL INFORMADOR/C. Zepeda

El pino navideño tenía esferas con fotografías de personas desaparecidas y no localizadas. Las imágenes en el adorno navideño fueron colocados en discos compactos (CDs), el árbol fue tirado y algunos CD´s permanecieron intactos. Ante estos hechos vandálicos Héctor Flores González, del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, resaltó la molestia ante estos hechos, donde se supone que hay vigilancia constante.

“Es incómodo ver eso que destruyan elementos para difundir a nuestros desaparecidos, no solamente es eso no se cuida la glorieta, quitan fichas de búsqueda, han dañado con pintura, esto es una muestra más de la indolencia tanto del Gobierno y la sociedad, hay ciertos grupos que todavía no ven con buenos ojos el tema de los desaparecidos y les resulta molesto, o simplemente gente inconsciente, porqué hicieron una fogata al lado del árbol, entre la inconsciencia y el descuido de las autoridades a donde vamos a parar”, destacó.

EL INFORMADOR/C. Zepeda

Flores señaló que hasta el momento no saben quién pudo haber sido el causante de este acto vandálico, y no esperan respuesta de la Fiscalía ya que es complejo que les den información al respecto. En el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) en Jalisco en su última actualización el día de hoy en total hay 15 mil 038 personas desaparecidas en la Entidad.

