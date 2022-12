Con señalamientos de abuso de autoridad y cohecho al solicitar "mordidas" o falsear información en informes, al menos ocho elementos de la Policía Vial fueron vinculados a proceso en investigaciones abiertas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado.

Según lo informado por la dependencia, los señalados fueron 5 elementos hombres y tres mujeres; en tres de los incidentes el proceso concluyó con acuerdo y reparación del daño a las víctimas.

En hechos reportados en marzo pasado, los elementos de la policía vial, Gabriela "N" y Ariel "N", fueron vinculados a proceso por el delito de cohecho. Se relató que la víctima circulaba en su vehículo por una avenida de Guadalajara cuando fue abordada por los elementos viales que le pidieron el documento de la verificación, la persona respondió que no lo tenía y la amenazaron con retirarle su vehículo; para no hacerlo le solicitaron 3 mil 500 pesos. Como la víctima no tenía dinero en efectivo, la infraccionaron. La persona afectada presentó denuncia, los dos elementos fueron vinculados a proceso. En este caso los agentes viales llegaron a un acuerdo de reparación del daño con la víctima con el pago de 7 mil pesos.

En otro caso, los policías viales Flor "N" y Sergio Alejandro "N", también señalados por cohecho, obtuvieron la suspensión condicional del proceso. El juez les impuso tomar un curso de capacitación en materia de derechos humanos y acudir a firmar una vez al mes. Además del pago de 10 mil pesos a la víctima. Los policías viales fueron señalados por su proceder en contra de un repartidor de comida en su motocicleta que participó en un percance vial. Debido a que la moto no contaba con seguro de daños a terceros los policías le pidieron "mordida" al repartidor que les entregó mil pesos y lo dejaron ir. La víctima acudió a presentar denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y entregó un video del hecho.

En el municipio de Sayula, los policías viales José Martín "N" y Porfirio Javier "N" fueron señalados por el delito de abuso de autoridad por haber permitido huir a un involucrado en un incidente vial. Los elementos acudieron como primeros respondientes a un accidente, en su informe dijeron que al llegar uno de los vehículos participantes se encontraba vacío por lo que no pudieron detener y remitir al conductor para fincar responsabilidades; esos dichos fueron desmentidos por testigos.

El otro involucrado en el percance vial presentó denuncia.

También en este caso se llegó a un acuerdo que incluyó el pago de 8 mil pesos a la víctima y donar 12 mil pesos a una casa hogar. Además de tomar un curso sobre Fuerzas Armadas y Derechos Humanos en la Función de la Seguridad Ciudadana.

En otro incidente de cohecho, la agente vial Thalía Desirée "N", fue separada de sus funciones por seis meses y vinculada a proceso luego de ser acusada de solicitar 4 mil pesos a un automovilista que estacionó su vehículo en la banqueta. Los hechos fueron registrados por una cámara de videovigilancia y se difundió en una nota de una televisora local.

Por omitir y falsear información sobre un accidente automovilístico ocurrido en la carretera Las Palmas-Puerto Vallarta, César Alberto "N", policía vial de la Secretaría de Seguridad Pública, fue vinculado a proceso por abuso de autoridad. Este proceso sigue abierto y a la espera de acuerdo reparatorio con los afectados.

