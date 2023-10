Se cumplen cuatro meses de la desaparición de Milton Zahir Castillo Pacheco de 20 años, y su primo de 17 años, Alan Orlando Castillo Medina, quienes fueron vistos por última vez en una gasolinera que se ubica en la carretera a Chapala, en la Colonia El Álamo, en San Pedro Tlaquepaque.

Hasta hoy, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEDP) no ha emitido la Alerta Amber por el menor Alan Orlando. “Solo ha sido interna”, dijo su tía Karla Elizabeth Pacheco, mamá del otro desaparecido.

Las víctimas se citaron con una persona a la que le comprarían una esclava. “Y de ahí, ya no supimos quién se lo llevó, ni con quién se citó”.

Karla Elizabeth Pacheco denunció que no han obtenido una respuesta favorable de la Comisión Estatal de Búsqueda, ya que le han pedido acudir a la zona donde desapareció su hijo y sobrino, pero no han accedido.

“Me dicen que tengo que tener una pista para ir allá y pues no tengo, que tengo que tener como una llamada anónima o algo que diga que está por ese rumbo. ¿Quieren ir a lo seguro? Si”, respondió.

Indicó que en cuatro meses ya les asignaron un segundo ministerio público para que integre la carpeta investigación.

“A la primera MP no la conocí, y a la de ahora veo que sí me está ayudando, como dicen lento, pero sí me está ayudando”.

Hoy Milton Zahir y Alan Orlando cumplieron cuatro meses desaparecidos y Karla Elizabeth decidió pegar fichas de búsqueda en el Parque Rojo junto con integrantes del colectivo Luz de Esperanza.

“Yo nomás lo que pido a la persona que se los llevó, que me los entreguen, como estén, o que me digan por dónde los busco, porque, pues, esto es muy desesperante para mí”, expresó la mamá de Milton Zahir.

Las cámaras de la gasolinera no grabaron nada, ni tampoco las del Escudo Urbano. Los teléfonos de las víctimas no han sido localizados.

Milton Zahir se dedica a comprar, vender y reparar motocicletas. Hasta el momento su oficio no tiene relación con su desaparición, ni con la de su primo.

“Una vez le dije a la licenciada, si hay algo, pues que me digan que es ratero o esto, o lo otro”.

Aunque las vendía por Facebook, las compras se concretaban en la casa de él, la de su mamá o sus abuelos.

