Que Peña asuma su responsabilidad ante ciudadanos: Clouthier

Ante las peticiones de justicia de los ciudadanos que se acercan a la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier, recordó que el político tabasqueño asumirá la Presidencia hasta el 1 de diciembre, por lo que el presidente en funciones es, Enrique Peña Nieto, quien también tiene que hacerse responsable de esos reclamos.

"No hay que negarle la obligación a quien la tiene ahorita... Hay que estar allá, que él asuma su responsabilidad. A él le es muy cómodo tenerlos aquí hoy, porque no se hace responsable", señaló Clouthier a unos ciudadanos de Chiapas quienes le comentaron que por cuarenta años no han sido tomados en cuenta para resolver sus conflictos.

Clouthier, propuesta para encabezar la nueva subsecretaria de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles de Gobernación, les recordó que al presidente Peña Nieto todavía le siguen pagando los mexicanos, por lo que tiene derecho también de exigirle que asuma su responsabilidad como mandatario.

"A él le estamos pagando al día de hoy porque haga su trabajo... Hay que demandarle la obligación a quien la tiene ahorita", indicó a su salida de la casa de transición.

JA