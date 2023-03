El cineasta tapatío Guillermo del Toro volvió a dejar en alto a México, ya que consiguió el tercer Premio Oscar de su carrera y por ello la Selección Mexicana lo felicitó.

"¡Felicidades a Guillermo del Toro por ganar el Oscar a Mejor Película Animada!", se lee en la cuenta de Twitter del Tricolor.

Guillermo del Toro se llevó el Oscar debido a su película de "Pinocchio", que se encontraba nominada en la categoría de Mejor Película Animada. La película superó a las películas Red, Marcel The Shell with Shoes On, Gato con botas: El último deseo y Monstruo del mar.

Una vez que se supo que el cineasta Guillermo del Toro recibió la estatuilla en la ceremonia de los Oscar las redes sociales fueron el medio por el que felicitaron al mexicano.

La Selección Mexicana además de publicar le mensaje, hizo un par de imágenes dedicadas al logro de del Toro.