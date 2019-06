No le preocupa la economía; "vamos bien", dice López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que entre sus preocupaciones no se encuentra la economía, pues aseguró que "vamos bien".

En su conferencia matutina el Mandatario reiteró que el próximo 1 de julio en el Zócalo dará a conocer cifras sobre el control de la inflación, así como de la política macroeconómica.

"Sigo sosteniendo que vamos muy bien en materia económica, no está en eso mis preocupaciones, están en otros temas, pero no es la materia económica lo que me preocupa. Tenemos menos inflación y esto lo hemos logrado porque ha habido también control en los aumentos de precio de los combustibles", dijo.

Aseguró que el peso se ha apreciado y que pese a las proyecciones habrá crecimiento económico "poco, pero habrá crecimiento".

OA