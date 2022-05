Marco Pérez Gollaz sobre la denuncia por acoso: "Es un asunto concluido"

Que la denuncia presentada en su contra por presunto acoso sexual ya fue concluida en enero y es inocente de lo que se le señala, aseguró este domingo el secretario del Trabajo, Marco Valerio Pérez Gollaz.

“Cada quien tendrá que hacer lo suyo y dejar los chismes para otra cosa”

En este sentido, tampoco tendría que separarse del cargo como se lo solicitó el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro el pasado viernes, ni procedería la solicitud de un juicio político presentada por la defensa de la víctima ante el Congreso del Estado.

“A mi no me gusta andar en chismes, es un asunto totalmente concluido. Yo respeto a las autoridades, cada una a su competencia. Lejos de meterme en chismes yo lo único que les puedo decir es que es un asunto concluido, las autoridades desahogaron todo lo que tenían que hacer y resolvieron que ni había nada en ese sentido, por eso estoy muy tranquilo, y lo digo de frente. No hay absolutamente nada, hay que ser muy responsables en lo que uno habla”, expresó el secretario al término del evento en el cual se reconoció a los sindicatos del Estado en el marco del Día del Trabajo.

Ante los señalamientos, refirió, se enfocará en trabajar por seguir impulsando los temas del empleo en Jalisco, para que la Entidad siga en los primeros lugares en materia de generación de trabajos formales. “Cada quien tendrá que hacer lo suyo y dejar los chismes para otra cosa”, añadió.

Para saber: Piden aval del Congreso para construir Ciudad Laboral con fondos de Ipejal

Al cuestionarlo sobre si por los señalamientos del alcalde Pablo Lemus se optó por no invitarlo al evento celebrado esta mañana en el ex recinto del Congreso de Jalisco en el Palacio de Gobierno el secretario optó por guardar silencio.

“Vamos a seguir trabajando, queremos mejores sueldos, nos da mucho gusto que las cúpulas empresariales hoy nos acompañen al reconocimiento de todas las centrales obreras”, finalizó Pérez Gollaz.

AC