Lo sostengo, me quedo a terminar mi rectorado, pero no me descarten para el 2027:Ricardo Villanueva

Tal como lo había dado a conocer hace algunos meses, el recto de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí, insistió en que no buscará algún cargo político de cara a las elecciones de 2024, pero pidió que no se le descarte para el proceso municipal de 2027, pues la política “es algo que le gusta mucho”.

“Sostengo que me quedo. No puedo negarles que me encanta que me anden buscando trabajos, me da mucho gusto saber que mucha gente piensa que yo puedo ocupar cargos de la administración pública. Lo reconozco como algo bonito, positivo, pero ahorita la Universidad está pasando por un momento complejo (sin Raúl Padilla). Sigo concentrado todo el día en la Universidad y yo agradezco a quienes creen que yo puedo, pero en este momento no estoy pensando en eso”, expresó el rector.

El rector admitió que existen algunos partidos políticos que le han buscado para que abandere sus candidaturas a distintos cargos, sin embargo, prefirió omitir los nombres de estos.

“Sí lo haría, volver a contender por algún cargo público como Guadalajara o el Estado sí lo haría, pero en esta elección no está en mis planes. Tendríamos que ver la plataforma porque ahorita no participo en ningún partido politico, sí he recibido invitaciones de varios, no les voy a decir cuáles pero sí ha habido algunos acercamientos, pero en esta elección todavía no, es definitivo que no”, añadió el rector.

Por otra parte indicó que ve con buenos ojos alguna alianza que pudiera surgir entre Hagamos y Morena, o cualquier otro partido con quien fuera posible una alianza, aunque dijo, será decisión de sus integrantes decidir si lo hacen o no, pues “él no milita en ninguno de esos partidos”.

