Habemus Constituyente

Los diputados locales dieron el primer paso para refundar la Constitución local tras la aprobación de la figura del Congreso Constituyente.

El tema evidenció división de la bancada panista; siete legisladores se rebelaron contra la línea de su dirigencia y prefirieron mantener la alianza con los naranjas.

Aún no se descarta el cambio de coordinador panista; algunos ven fuera a Gustavo Macías y candidatean a Jorge Eduardo González que, aunque ha tenido un papel gris como legislador, sí le fue fiel al Comité estatal.

Mientras que al PRI su voto en contra de la nueva Constitución alfarista le costaría quedarse fuera de los próximos repartos de magistraturas y nombramientos.

***

La bancada de Morena también salió raspada con su apoyo al Constituyente.

Evidenció que las diputadas Érika Pérez, Norma Valenzuela, Patricia Mesa y María Esther Chávez, tienen su fracción particular de mujeres empoderadas.

Mientras que Bruno Blancas y Arturo Lemus, que votaron en contra, van por su cuenta y se coordinan solos.

Lo que no vieron los morenistas, o prefirieron no ver, es que para la aprobación de la ley reglamentaria del Constituyente, Movimiento Ciudadano no los necesitará, pues con mayoría simple podrá aprobar los puntos finos de cómo funcionará este mecanismo.

***

Todo indica que la relación entre Enrique Alfaro y Pablo Lemus es muy resiliente: logra sobreponerse a las diferencias… al menos frente a las cámaras.

Durante el cuarto informe de gobierno de Lemus, Alfaro tomó la palabra para reiterar su voluntad de “seguir trabajando, mi querido Presidente, con el aprecio de estos años de lucha juntos”.

Esto pese a las diferencias, el debate y la discusión que sólo enriquece, expresó un gobernador con la madurez y ecuanimidad que lo caracteriza.

Con una sobria intervención, el alcalde zapopano correspondió la cortesía al decirle que seguirán haciendo equipo y agradeció las palabras del gobernador.

Ninguno mencionó la Villa Panamericana.

De fondo, sólo faltó la musiquilla: Casi todos sabemos querer/ Pero pocos sabemos amar/ Es que amar y querer no es igual/ Amar es sufrir, querer es gozar.