En veremos, recursos del Fondo Metropolitano para Línea 3

Los recursos para obras complementarias de la Línea 3 (L3) del tren eléctrico que fueron solicitados vía Fondo Metropolitano, aún no están amarrados, pero no se descarta la posibilidad de que sean asignados; informó Mario Silva Rodríguez, director del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan). Explicó que, aunque fue un proyecto del año pasado no está descartado, recordó que ese recurso es adicional a los fondos estatales destinados para mejorar el entorno de las estaciones del tren.

“No ha quedado fuera oficialmente, no nos han notificado rechazo. Lo que tendremos que definir es si esos mismos proyectos que ya pasaron por una validación técnica interna se vuelven a presentar. No hay razón para rechazarlos, son proyectos con una solvencia técnica fuerte”, sostuvo.

En octubre del año pasado, la Junta de Coordinación Metropolitana avaló presentar proyecto para buscar 236 millones de pesos (MDP) para financiar obras complementarias de la L3. Tampoco se confirmaron los 100 MDP solicitados para la rehabilitación del Parque Solidaridad y 104 millones para la remodelación de un puente en Ocotlán.

El titular de Imeplan dijo que para el fondo 2020 el plazo para presentar proyectos vence en abril, adelantó que en este ejercicio esperan presentar la segunda etapa de intervención del entorno urbano de Periférico que incluya a Tlaquepaque y Tonalá.

En 2019, Jalisco buscó acceder a mil 718 millones del Fondo Metropolitano Federal, que tuvo bolsa de tres mil 300 millones para distribuir entre 74 zonas metropolitanas de todo el país. De lo solicitado se asignaron 750 MDP para Mi Macro Periférico (Peribús) y 528 millones para el Puente Federación, en Puerto Vallarta.

Preparan sistema de alerta

En coordinación con autoridades federales de protección civil, el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) trabaja en un sistema de alerta temprana por inundación que operaría en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Mario Silva, titular del Instituto, explicó que trabajan en cuestiones técnicas para sumar la información generada por radares, sensores e información satelital y coordinarse con los tres niveles de gobierno para conjuntar datos que cada uno genera. El funcionario apuntó que por ese desarrollo técnico el sistema de alerta temprana no alcanzará a estar operando para el próximo temporal de lluvias.

LS