En lo que va de 2020, suman ya 11 acosadores señalados en la UdeG

De acuerdo con el titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Dante Haro Reyes, en lo que va del año suman ya cinco alumnos y seis maestros señalados como acosadores.

Refirió que por estos casos ya se siguen procesos de investigación internos y que además se emitieron 11 medidas cautelares para evitar que tuvieran acercamiento con las denunciantes.

"Hay otros asuntos que han estado derivándose porque no reúnen los requisitos porque no corresponden o porque se presentan acusando situaciones externas, porque no son competencia de la defensoría según los espacios, por ejemplo cuando se quejan de personas que están al exterior, por ejemplo choferes del camión o muchachos que no pertecen a algún plantel escolar. En esos casos les brindamos la orientación y el apoyo jurídico para que puedan acudir a las autoridades competentes", expresó.

Añadió que durante 2019 se abrieron un total de 40 casos de acoso y 38 de hostigamiento sexual, que pudieron contener a una o más víctimas.

Sobre las investigaciones abiertas por acoso, explicó, se logró dar resolución a 37 de ellas, de las cuales en sólo 17 casos se emitieron medidas cautelares en contra de los acusados, quienes fueron tanto alumnos como profesores.

Según explicó Haro Reynoso, en el resto de los casos resueltos no fue necesaria esta medida.

Sobre las 38 averiguaciones abiertas por hostigamiento, dijo, se dio solución a 23, y de éstas se emitieron siete recomendaciones.

PARA SABER

En caso de ser víctima de acoso u hostigamiento sexual, la Universidad de Guadalajara cuenta, desde octubre de 2018, con un protocolo de atención para dar seguimiento a los casos, el cual contiene una guía de atención. Dicho protocolo puedes encontrarlo en este link: http://www.cucba.udg.mx/acoso-hostigamiento.

Dante Haro Reyes explicó que además hay distintos métodos de contacto para denunciar algún caso de acoso. En primer lugar se encuentran las oficinas de defensoría que deben existir en todos los planteles de esta casa de estudios, mediante el llenado de un formato de queja en la página http://ddu.udg.mx/presentar-una-queja, a través de las redes sociales de la UdeG y a los teléfonos 33 1552 6388 y 33 3191 2579.

JM