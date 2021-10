Diputados avalan Miscelánea Fiscal; incluye inscripción de jóvenes al SAT

El pleno de la Cámara de Diputados avaló ayer, en lo general, el dictamen de la Miscelánea Fiscal para el 2022, con 260 votos a favor de Morena, Verde y PT, así como 218 en contra del PAN, PRI, PRD y MC.

Con este dictamen se crea el nuevo Régimen Simplificado de Confianza en el que tributarán todos los pequeños contribuyentes a partir de enero del 2022. Para ello, quedará derogado el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) vigente que surgió con la reforma hacendaria del 2014 en sustitución del esquema conocido como Repecos.

Además, a partir del próximo año será obligatorio que los jóvenes de 18 años de edad se inscriban al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Estarán en el régimen de sujetos no obligados mientras permanezcan fuera del mercado laboral al no percibir ningún ingreso. Es decir, no presentarán declaración anual ni pagarán impuestos.

También se limitan las donaciones a Organizaciones de la Sociedad Civil y todo lo que rebase el límite pagará impuestos.

Las personas físicas con actividad empresarial, emprendedores y pequeños negocios como estéticas, talleres mecánicos, peluquerías, papelerías, taquerías, entre otros cuyos ingresos no rebasen los 3.5 millones de pesos anuales pagarán una tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de entre 1% y el 2.5%, dependiendo de sus ingresos sin derecho a deducciones de gastos.

Los que rebasen ese monto tributarán en este régimen de confianza, pero pagando la misma tasa del ISR actual de hasta 30%, con otros beneficios.

Después de la aprobación se decretó un receso para continuar hoy a las 10:00 horas con el desahogo de las 350 reservas o propuestas de modificación.

Lo aprobado incluye cambios a las leyes del IVA, ISR, IEPS, aduanera, del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y al Código Fiscal de la Federación (CFF).