A pesar de ser importantes en la vida de los mexicanos, solo el 4.3 por ciento de los dueños de mascotas las aseguran. Así lo dio a conocer una encuesta hecha por Zenfi.

Del 95.7 por ciento que no tiene un seguro, el 90 por ciento aseguró que no sabía que existían este tipo de productos, mientras que el otro 10 por ciento no lo hace porque no lo considera importante. “En México, falta mucha información sobre la importancia que tienen los seguros en general y muchas personas consideran que son un gasto y no una inversión para proteger su patrimonio”, comentó Luis Rubén Chávez, CEO de Zenfi.

Por otro lado, quienes sí lo tienen dijeron que pagan hasta 2 mil pesos anuales, lo cual los protege en caso de enfermedades graves, accidentes, daños a terceros y fallecimiento. “Los seguros para mascotas son económicos y evita que tengas gastos que pongan en riesgo tu patrimonio. Y es que a veces se nos olvida que las mascotas también se enferman y sus enfermedades pueden ser muy caras”, comentó Chávez.

El directivo recomendó a quienes estén interesados en contratar un seguro para sus mascotas comparar al menos tres distintos y tomar en cuenta lo siguiente: Cobertura, costo, deducible, coaseguro. Por otro lado, la encuesta también reveló que la mayoría de los mexicanos (35.3%) gasta más de 7 mil pesos al año en su mascota, que prefieren los perros (80.2%) sobre los gatos (33.7%) y que más de la mitad de los animales de compañía son adoptados.

