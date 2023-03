El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, informó que el Gobierno Municipal no participará en las tareas de seguridad y resguardo de manifestantes durante las protestas que se llevarán a cabo en la ciudad el próximo miércoles 08 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, pues aseguró que esa tarea le corresponde al Gobierno de Jalisco.

En entrevista, precisó que pese a que no estarán colaborando en el operativo de seguridad, el Ejecutivo le solicitó a la Comisaría de Seguridad de Guadalajara la participación de 100 elementos policiales mujeres para acompañar las manifestaciones. "La finalidad es permitir la libre manifestación por parte de las mujeres, nuestras policías están para proteger a quienes marchan y se manifiestan, no para inhibir las protestas".

El primer edil afirmó que, al igual que en años pasados, edificios considerados históricos serán resguardados con vallas metálicas, en la idea de evitar que sean intervenidos con pintas y pegas por parte de las manifestantes, entre ellos, destacó la Catedral Metropolitana y el Templo del Carmen.

Trabajadoras municipales podrán faltar a trabajar el 9M sin represalias

El presidente municipal de Guadalajara agregó que todas las empleadas municipales que deseen faltar a sus labores durante el jueves 9 de marzo, día de Paro Nacimiento de Mujeres contra la Violencia la Mujer y Feminicidios, podrán hacerlo sin que esto signifique alguna afectación a sus percepciones salariales.

"Si no se presentan no tendrán reducciones a percepciones de nómina, las estamos dejando en libertad en su derecho a no presentarse a trabajar sin afectaciones jurídicas ni laborales". El munícipe reconoció la lucha de las mujeres por la reivindicación de sus derechos y afirmó que el Ayuntamiento tapatío es partidario de esta lucha.

