Cumbre de Negocios alista propuestas para López Obrador

El análisis y las propuestas que surjan de la decimosexta edición de “México Cumbre de Negocios”, titulada “Diseñando el futuro: México ante un mundo disruptivo”, que se celebrará del 21 al 23 de octubre en Expo Guadalajara, se harán llegar al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para que las contemple en su programa de Gobierno. Así lo resaltó Alfonso García Cacho, director ejecutivo de este evento que englobará a 70 líderes políticos y empresariales en 30 paneles.

En el programa diseñado se debatirán asuntos relacionados con el cambio de Gobierno, el futuro de la tecnología y la economía electrónica en México, y se analizará cómo aprovechar los activos competitivos del país y el papel de la nación en el escenario global.

“Las reuniones presentarán un aspecto general de los temas para transmitirlo al nuevo Gobierno. No estamos hablando de una implementación. Pretendemos, ya al final de la Cumbre, hacer llegar al Presidente electo un mensaje para la nueva administración, una recopilación de todo lo que se diga en la Cumbre”, explicó García Cacho.

Aunque AMLO está invitado a la Cumbre de Negocios, todavía no ha confirmado su asistencia. Quienes sí vendrán a Guadalajara serán el actual Presidente de México, Enrique Peña Nieto, el ex canciller alemán, Gerhard Schröder, y el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, quienes hablarán ante 900 asistentes de 17 países, principalmente líderes empresariales y académicos.

“La idea es hacer un análisis sobre en qué se puede ser más efectivos y competitivos dentro del marco mundial, y también atraer a México inversiones”, agregó el organizador.

Esta será la tercera ocasión en que Guadalajara reciba la Cumbre de Negocios, luego de ser la sede en 2013 y 2015, y se estima una derrama económica para la ciudad de 30 millones de pesos. Hace tres años, la Cumbre de Negocios generó 607.9 millones de dólares (MDD) en inversiones extranjeras directas para el Estado, y se espera que en esta ocasión se supere ese indicador.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, José Palacios, señaló que ya están trabajando con varias empresas para hacer algunos anuncios en el marco del evento. “Tenemos un contrato de confidencialidad con ellas y solamente las que decidan anunciarlo lo harán en esos días”, indicó el funcionario estatal.

Por otra parte, García Cacho acentuó que la clave para que el país adopte las tecnologías disruptivas está en el tema educativo.

Tecnologías e innovación, enfoques del evento

La adopción de las nuevas tecnologías de la llamada Cuarta Revolución Industrial (inteligencia artificial, blockchain) y cómo se preparará México ante este nuevo mundo, será el enfoque principal de los paneles de “México Cumbre de Negocios”, que recibirá a 900 asistentes del 21 al 23 de octubre, con alrededor de 70 invitados de talla internacional.

El director ejecutivo de la decimosexta edición del evento, Alfonso García Cacho, explicó para EL INFORMADOR algunos detalles de la Cumbre, así como los cambios que ha sufrido el país a partir de la primera edición.

—¿Por qué se decidió apostar por México ante un mundo disruptivo como eje temático?

—Esto quiere decir, desde el punto de vista del futuro del país, que todo está cambiando. Hay un nuevo orden geopolítico, estamos entrando a una etapa de transición del Gobierno del Presidente Peña al Gobierno de López Obrador. La Cumbre será un análisis sobre México, sobre la situación más recomendable y lo que opina el sector empresarial y académico del futuro. Habrá cuatro conceptos en esta edición: el nuevo contexto político en México, el futuro de la economía y la tecnología electrónica en México, aprovechar los activos económicos de México, y México en el escenario global. La idea es hacer un análisis sobre en qué poder ser más efectivos y competitivos dentro del marco mundial, y también atraer a México inversiones, porque vienen representantes de aproximadamente 16 o 17 países.

—De la primera edición de la Cumbre de Negocios, ¿qué ha cambiado en México y el orden global económico?

—El mundo ha cambiado radicalmente, los cambios geopolíticos han sido tremendos, antes había una tendencia política a la izquierda y ahora se inclina hacia la derecha. En Francia ha entrado un nuevo presidente (Emmanuel Macron) con tendencia a la derecha, o Argentina, que dejó de ser peronista. Otra parte importante es el resurgimiento de Rusia, y el crecimiento de China en todos los aspectos, de ser una economía más cerrada a adoptar el libre comercio, que era inconcebible en ese país, con lo que Japón dejó de ser la fuerza económica más potente del Este. En tecnología, la revolución 4.0 cambió todo con fuerza, por ejemplo, el celular cambió la comunicación y las redes sociales nacen. Un ejemplo clarísimo es Uber, ¿quién iba a pensar en un servicio libre y no controlado como era antes? También creció la importancia de la responsabilidad social de las empresas.

—¿Ya confirmó su asistencia el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador?

—Está contemplado que venga, pero no nos ha dado fecha. El problema principal, que antes no lo era, es que no puede transportarse más que en líneas comerciales, eso implica hacer movimientos durante todo un día entre que llega y regresa, y como están las cosas, no sé si tengan tiempo. Eso ha complicado su presencia, al igual que la de Alfonso Romo, jefe de gabinete, quien está invitado y por cuestiones de logística no podrá asistir.

Alfonso García Cacho, director ejecutivo de "México Cumbre de Negocios. ESPECIAL

—¿Cuáles son los temas con los que se concuerda con la nueva administración?

—Es pronto para decirlo, pero coincidimos en el tema de responsabilidad social, eso es importante, para preparar durante y para el trabajo a los jóvenes. Que saliendo de las escuelas técnicas o universidades vayan con una chamba ya adquirida y eso lo apoyamos porque es parte del sistema educativo en todo el mundo.

—¿Qué hace falta para que México adopte las tecnologías disruptivas?

—La clave está precisamente en el tema educativo. La educación tradicional de alguna manera ya está desfasada con lo actual, y es muy importante darle espacio para las habilidades de los muchachos y la capacitación en el trabajo, que son cosas muy importantes, y una implementación más aguda de la educación dual, que poco a poco se ha implantado en los países del mundo con éxito.

Esto nos permitirá aprovechar las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, los avances científicos, las innovaciones alimenticias y el blockchain, una nueva forma de inversión y también se está usando para evitar la corrupción.

—¿Qué representa México en el nuevo panorama geopolítico?

—La relación México-Estados Unidos ya está dentro de un marco internacional geopolítico nuevo, y con (Donald) Trump ha cambiado. De ser íntimos amigos, ahora sólo somos vecinos. Para el nuevo TLCAN, vendrá Ildefonso Guajardo para platicar ese tema.

—¿Cuáles son esos activos económicos que México tiene y que se discutirán en la Cumbre?

—Hablamos de innovación en distintas áreas. Por ejemplo, Jalisco es una potencia en el tema agroindustrial. El sector automotriz es una de las actividades económicas primordiales del país. México también es una potencia aeroespacial, hay que destacar la construcción de motores en estados como Querétaro. Turismo, por su parte, es uno de los generadores más fuertes de divisas del país.

—¿Por qué regresa la Cumbre a Jalisco?

—Además de que nos tratan bien, la pujanza del sector empresarial de aquí es muy importante, y como somos un evento empresarial, necesitamos del empuje de un sector fuerte y que mire hacia el futuro.