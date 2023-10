En Jalisco solamente 14 de cada 100 personas viven en una situación de bienestar, esto quiere decir, que tienen un ingreso digno y no padecen ninguna carencia social, de acuerdo con un análisis realizado por la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

De acuerdo con el análisis de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, en Jalisco 86% de la población no tiene condiciones de bienestar ya que sólo 14% de los habitantes, es decir, 1.2 millones de personas, cuentan con ingreso digno y vive sin carencias.

“En esta demarcación de 8.5 millones de habitantes, 402 mil viven en pobreza extrema por ingresos, que es el 5%, esto significa que con su ingreso no les alcanza para adquirir la canasta alimentaria. En pobreza por ingresos están 2.5 millones de personas (29% de la población), su ingreso no cubre el costo de la canasta básica”.

Si a esto se le suma a quienes tienen al menos una de las carencias sociales que mide Coneval, son ya más de la mitad de la población: 5.7 millones de personas (67%). “Y si añadimos a quienes aun sin carencias y superando el umbral de la pobreza, tienen un ingreso de sobrevivencia, menor al costo de dos canastas básicas, son 7.3 millones de personas, el 86% de la población”.

Christian Franco, investigador de la asociación, dijo que si bien la Entidad está por arriba del promedio nacional, donde solamente 12 de cada 100 personas o tienen carencias, falta mucho por mejorar en ese ámbito.

“Pobreza por ingresos nos referimos a que las personas no tienen el ingreso suficiente para adquirir una canasta básica, que es de alrededor de cuatro mil pesos. Cada uno de los integrantes del hogar tiene un ingreso menor de cuatro mil pesos, que si consideramos un hogar de cuatro personas, el ingreso de ese hogar tendría que ser de alrededor de 16 mil pesos, para no tener pobreza por ingreso”.

Mientras que la pobreza extrema por ingresos, refirió, es que cada uno de los integrantes no tiene lo mínimo para comer.

“La medición de la pobreza en México considera el cumplimiento de seis derechos sociales, educativo, acceso a salud, seguridad social, acceso a vivienda, calidad de la vivienda y seguridad alimentaria. Si una persona tiene no cubiertos esos tres derechos sociales, y además el ingreso no le alcanza para comer, decimos que está en pobreza extrema. Con que tengas cumplidos uno de los seis derechos sociales ya no estás con un ingreso digno y con carencias”, remarcó Franco.

