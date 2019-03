Con amaño legal, funcionarios adquieren notarías en el Estado

Aunque la Ley de Notariado establece que es incompatible buscar ser fedatario mientras se tiene un cargo público, funcionarios han participado en los procesos para obtener la fiat notarial al solicitar licencias temporales.

Entre ellos están el ex secretario General de Gobierno, Roberto López (que finalmente no presentó examen de oposición); la anterior subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la misma dependencia, Martha Gloria Gómez, y el ex director de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico, Luis Gerardo Sandoval.

Adrián Talamantes, consejero jurídico del Poder Ejecutivo y ex titular del Colegio de Notarios, explicó que con la licencia temporal se libran del impedimento de la incompatibilidad de tener un cargo público y buscar ser notario. Destacó que en el caso del magistrado Celso Rodríguez, a quien le retiraron la fiat notarial, fue el Colegio de Notarios el que hizo la observación de que el juzgador presentó documentos apócrifos y mintió sobre su licencia.

Talamantes dijo que están abiertos a investigar si pudieran existir otros casos en los que funcionarios hayan mentido para obtener la notaría.