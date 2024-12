El periodista Noé Zavaleta, quien acudió a la Feria Internacional del Libro (FIL) para acompañar la presentación del libro ‘México lindo y herido. Periodismo y crimen organizado desde la mirada de quienes informan’ de la académica Elba Díaz Cerveró; confirmó que fue secuestrado la madrugada de este miércoles y liberado horas después, tras ser golpeado y despojado de sus pertenencias.

“Aún sigo en shock y bastante golpeado. Con rabia, frustración, pero también miedo […]. Efectivamente, estuve retenido unas tres o cuatro horas, que se me hicieron eternas. Me robaron mi reloj, vaciaron mis tarjetas, me dieron tremendo puñetazo y azotón de cabeza contra un azulejo, cuando vieron que una de mis tarjetas apenas tenía 300 pesos de saldo. Quienes me robaron se dieron festín con una tarjeta”, compartió en sus redes sociales.

FACEBOOOK / @Noe Zavaleta

Zavaleta explicó que el hecho ocurrió en un bar, que ya estaba cerrado, en el corredor Chapultepec, en Guadalajara. Los presuntos secuestradores entraron al lugar encapuchados, golpearon al escritor y aseguraron que pertenecían al Cártel Nueva Generación (CNG); además de que extorsionaron a familiares y amigos con 35 mil pesos.

Sin embargo, el periodista descartó que el secuestro se tratara de un ataque relacionado con su labor periodística, sino que lanzó que podría ser “una banda de ladrones que operan con total impunidad en Guadalajara y en el resto del país”.

Pidió a sus familiares que hicieran caso omiso a las llamadas o mensajes de extorsión, pues quienes lo retuvieron robaron contenido y contraseñas de su celular. El comunicador aseguró que elementos de la Policía de Guadalajara lo han escoltado desde que fue liberado.

En México se han registrado al menos 168 asesinatos de periodistas desde el año 2000, mientras que 31 están desaparecidos, según datos de la organización por la libertad de expresión Artículo 19 . En marzo de este año el periodista Jaime Barrera fue secuestrado en Zapopan y liberado 36 horas después. “Fue una advertencia por lo que escribo”, sostuvo.

EE