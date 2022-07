Basura ZMG: Zapopan multará a vecino de la colonia Constitución que deja desperdicios en la calle

Luego de las quejas de los vecinos sobre el incremento de basura en la calle Manuel Aguirre Berlanga, de la colonia Constitución, el Ayuntamiento de Zapopan informó que procedió con una notificación y una eventual multa al propietario de la vivienda.

"Muchos de los vecinos se molestan, pero no ven que de esa manera estoy viviendo, es un trabajo sucio, pero es honesto y honrado"

La Dirección de Inspección y Vigilancia de Zapopan informó que, derivado de un reporte sobre la acumulación de residuos sólidos urbanos en la vía pública sobre la calle Manuel Aguirre Berlanga en la colonia Constitución, se realizó un acta de inspección bajo el folio 64741.

En la visita de inspección, se verificó que se contara con autorización municipal, manifiesto de recolección de residuos, constancias de capacitación de medidas de seguridad, medidas de seguridad vigentes y no trabajar en la vía pública ni invadirla, pero al no contar con ninguna de las anteriores se procederá a una sanción económica.

Después de la visita, se notificó a la Dirección de Mejoramiento Urbano para que retiren los desechos de la vía pública, lo cual a decir del Ayuntamiento se realizará la próxima semana.

El propietario de la vivienda dijo a este medio que el reciclado de la basura es su medio de vida.

“Nos dedicamos a vivir de esto, somos recicladores, se nos acumula un poco porque tenemos que revisar, por la pandemia no hay mucho trabajo y es lo único que tenemos para subsistir, pero muchos de los vecinos se molestan, pero no ven que de esa manera estoy viviendo, es un trabajo sucio, pero es honesto y honrado. No estoy robando y aparte estoy ayudando a la comunidad”, agregó Ángel Cerda Trujillo.

“Aquí reciclamos y es lógico que va a salir basura, pero se fue acumulando porque el camión de la basura duró un tiempo sin pasar y ahora que hay bastante ya no se la quieren llevar“, agregó.

Por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2021 a la fecha ha procedido con ocho actas de infracción y nueve clausuras relacionadas con actividades de reciclado.

JM