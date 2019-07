Súper delegación de la 4T en disputa

A 10 días de la renuncia de Carlos Lomelí como súper delegado de los programas federales en Jalisco, la disputa de los suspirantes por esa posición además de crecer, cada día se intensifica más, mientras que muchas de las 69 delegaciones del Gobierno federal siguen semiparalizadas por la incertidumbre de su futuro.

Los jaloneos por la silla que dejó Lomelí se dan desde algunas dependencias del Gobierno de la autollamada cuarta transformación en la Ciudad de México, en el Palacio Federal de Guadalajara y en las oficinas locales y nacionales del partido Morena.

De entrada, el que está haciendo todo lo que está a su alcance para tratar de quedarse definitivamente en ese lugar es Juan Soltero, el más cercano colaborador de Lomelí y quien quedó como encargado del despacho de la súper delegación a su salida el viernes 12 de julio. Llamó la atención por ejemplo cómo el regidor de Zapopan, Hiram Torres, otro de los incondicionales del ex súper delegado, así como la regidora de Guadalajara, la ex priista Claudia Delgadillo, reconocieron y promovieron este fin de semana el liderazgo de Soltero, como delegado federal de los programas sociales en Jalisco. Lo cierto es que sus posibilidades son pocas porque juega en su contra, no sólo ser representante jurídico en el grupo de empresas por las que Lomelí entró en conflicto de intereses que lo obligaron a dejar el puesto, sino por su trayectoria de litigante en la que figuran casos de defensa de familiares del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, que le reprochan los detractores de Lomelí, y de su aliada Yeidckol Polevnsky, la dirigente nacional de Morena.

El que también está moviéndose con todo desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, es el ex naranja alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe Camacho, quien es cercano colaborador de Marcelo Ebrard, y quien no ve nada mal que en el tablero del poder, su causa gane para proyectos futuros internos, la delegación federal de Jalisco.

Quienes también tienen fuertes impulsores desde la Ciudad de México para que ocupen este espacio, es el dirigente de Morena en Jalisco, Hugo Rodríguez, a quien respalda la poderosa diputada federal, Dolores Padierna, mientras que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, promociona abiertamente a la jalisciense Candelaria Ochoa, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Este fin de semana se sumó a la lista de suspirantes el ex candidato de Morena al Senado por Jalisco, Antonio Pérez, papá del corredor de autos “Checo” Pérez. Los suyos propalan fotografías de este personaje con Andrés Manuel López Obrador, para presumir la cercanía que, aseguran, tiene con el Presidente.

Por ser uno de los primeros empresarios de Jalisco que apoyó a López Obrador desde su primera campaña presidencial en 2006, hay también quien ve posibilidades a Manuel Peraza Segovia, actual súper delegado en Nayarit.

Por el buen funcionamiento de los programas federales en Jalisco, ojalá la Presidencia de la República defina y se dé este nombramiento al mejor perfil, para que se definan ya las políticas y el funcionamiento de las delegaciones, que es lo que debe estar por encima de las grillas y las disputas por este espacio de poder.

jbarrera4r@gmail.com