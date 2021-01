COVID-19: "Si supieran un minuto lo que es estar aquí no andarían haciendo fiestas"

En los últimos días, la pandemia de COVID-19 se acelera en todo el mundo y América Latina no es la excepción.

Una mujer de 56 años, lleva los últimos 14 días padeciendo síntomas de coronavirus, pero desde el sábado pasado se agravó y fue internada. Ahora desde la unidad de cuidados intensivos narra en carne propia lo que vive para intentar crear consciencia.

Esto es entrar y salir del infierno cada dos segundos

"Si supieran un minuto lo que es estar aquí, no andarían celebrándole fiesta al gato, no andarían haciendo fiestas en diferentes lugares, el personal (médico) está reventado (...) No tienen idea de lo que es estar aquí, esto es entrar y salir del infierno cada dos segundos, cuídense", cuenta con dificultad mientras está acostada con asistencia respiratoria.

De acuerdo al reporte del canal 24 Horas de la Televisión Nacional de Chile, la mujer que aparece en el video es Olinda Vera, de oficio peluquera, y ella pidió hacer pública su situación para exhortar a que toda la gente se cuide y se quede en casa.

Olinda Vera lamenta que a pesar de los cuidados que ella tomaba para evitar contagiarse de COVID-19 no sabe cómo adquirió el virus: "Otro irresponsable me contagió,. porque otro irresponsable pasó al lado mío sin mascarilla seguramente, porque otro irresponsable tosío cerca de mí. Yo de verdad que no caí aquí por irresponsable, soy una persona super cuidadosa, y así de cuidadosa estoy aquí", cuenta en otra parte de su testimonio.

De acuerdo a los reportes oficiales, Chile acumula más de 685 mil casos de coronavirus y casi 17 mil muertes por la enfermedad.