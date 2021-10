A un año, ignoran llamado a dar cambio en camiones

Como tuvieron problemas con la tarjeta de prepago, Alfredo y su hermano, usuarios del transporte público, decidieron pagar sus pasajes con monedas que suman 10 pesos.

Sin embargo, como las máquinas instaladas en los camiones no les dan cambio, a la semana pierden 36 pesos.

Como ellos, otros habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) “regalan” su dinero, pues los aparatos no les devuelven los 50 centavos sobrantes.

Esto ocurre pese a que en julio de 2020 la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) recomendó a la Secretaría de Transporte (Setran) y al Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) garantizar que las alcancías regresaran el excedente.

También solicitó que la Fiscalía Anticorrupción del Estado iniciara una investigación relacionada con la recolección, monto y destino final de los recursos acumulados de esta forma y determinara si había elementos constitutivos de un delito.

La CEDHJ indicó que se conminó a los representantes legales del modelo ruta-empresa para que exhorten a los choferes a regresar cambio en la medida de lo posible.

El Siteur respondió que canaliza a los pasajeros a los módulos de tarjetas que se encuentran en las estaciones Tetlán, Juárez y Periférico Sur, donde el área de Ingresos de la dependencia estatal tramita la devolución.

Con respecto a la pesquisa que pidió a la Fiscalía Anticorrupción, respondió que la carpeta de investigación que se generó se archivó de manera temporal.

Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y miembro del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, dijo que desde el inicio el sistema de recaudo fue “alevoso y ventajoso”.

“Lejos de ser un sistema que ayude a la gente, sólo es para abusar”, afirmó.

El líder estudiantil señaló que el único recurso que queda es denunciar de manera pública, ya que el Poder Judicial desechó el amparo que interpuso la FEU y la Setran no hace caso al llamado de la CEDHJ.

Alfredo, inconforme porque las alcancías no le devuelven el cambio; también ha tenido problemas al utilizar la tarjeta de prepago EL INFORMADOR/G. Gallo

Hermanos pierden 36 pesos a la semana en los camiones

Para ir a trabajar y volver a casa, Alfredo y su hermano usan al día seis camiones cada uno. Cada pasaje lo pagan con monedas que suman 10 pesos, pues han tenido problemas con la tarjeta de prepago, como cobros dobles. A la semana pierden 36 pesos.

“Las tarjetas las hemos recargado, pero a veces llegamos, pagamos y dice que es insuficiente, o nos cobran doble y hay que regresar a recargar. Es tiempo perdido. Es una tarifa alta y nos afecta en la economía: 36 pesos que regalamos cada semana. Es peor cuando una de las monedas no la agarra o se las traga y tenemos que poner otra”, compartió.

Añadió que espera que pronto haya alguna forma de tener reembolso de los 50 centavos que paga de más en cada viaje.

No es el único. Mary toma cuatro camiones diarios seis días a la semana. Es decir, “regala” 12 pesos semanales.

“Ese dinero me sirve para otro pasaje. Está mal que no nos den cambio. Es difícil cambiar porque todos lo necesitan. También con la tarjeta roban porque los choferes te dicen que no marcó y cuando menos piensas se van dos pasajes”, dijo.

En julio de 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación a la Secretaría de Transporte (Setran) y al Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) para que garanticen a los usuarios que las alcancías den cambio.

La CEDHJ pidió que la Fiscalía Anticorrupción iniciara una investigación relacionada con la recolección, monto y destino final del excedente de 50 centavos y se determinara si hay elementos constitutivos de un delito.

La Setran expresó que se ha buscado mejorar el sistema de transporte público, incluyendo su recaudo, por lo que se le pide al usuario que pague por medio de la tarjeta electrónica de prepago.

Sólo el Siteur está facultado para hacer la devolución mediante la presentación de un comprobante de pago por los 10 pesos, “aunque la norma técnica no especifica que el equipo de recaudo deba dar cambio”.

“Desde el inicio de la administración hemos dedicado nuestro máximo esfuerzo a subsanar las deficiencias respecto a la tarifa fraccionada con acciones enfocadas a la instalación del equipo de recaudo, la migración de los usuarios al uso de una tarjeta pago electrónico y a consolidar una red de recarga externa”, indicó el año pasado la Setran a través de un comunicado.