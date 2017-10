Y al octavo día, creó la tecnología

A temprana edad, las beatíficas mentoras a cargo de mis primeros años en un colegio particular me relataron que a Diosito, en su magnánima omnipotencia, seis días le bastaron para crear el mundo que hoy nos andamos acabando. Pero si dicha narración se pusiera al día, quizá faltaría añadirle que, después de haber descansado el séptimo día y tomando en cuenta que la luz fue lo primero que decretó que se hiciera, el creador amaneció lanzando un veredicto adicional: ¡hágase la tecnología!, y aunque tal cosa se hizo presente un buen de milenios después, la tecnología se hizo para facilitar la vida del hombre… o para completarle la penitencia a la que éste se hizo acreedor por el pecado original, vaya usted a saber.

Solo así me explicaría que, por estos días y gracias a los computarizados avances de una terminal bancaria, me tocó expiar la parte que me toca del desacato original, cuando pretendí hacer un pago haciendo uso de los modernos artilugios dispuestos para fines tales. Con extrema premura y sin mucho tiempo disponible para despejar el trámite que no admitía mayor dilación, fui a ocupar el octavo lugar en la fila de prójimos que necesitaban hacer lo propio frente a un luminiscente armatoste ubicado entre otros dos de su tipo, pero fuera de servicio.

Cuando vi que el reloj corría con más prisa que la que yo traía y apenas el segundo de los que poblaban la impaciente horizontal realizaba múltiples e infructuosos intentos para lograr su cometido, recurrí en busca de orientación a la empleada que custodiaba el operativo, quien con sonriente amabilidad (que francamente me sonó a burla) me informó que el moderno procedimiento de pago automatizado se había implementado recientemente, para agilizar el trámite y ahorrarle tiempo al cliente, pero se tomó la paciente gracia adicional de indicarme que, si así lo prefería, podía yo ingresar a la sucursal para realizar mi pago en ventanilla; todo era cuestión de tomar la ficha 38, al fin y al cabo que ya iban en la 26 y la fila frente al cajero exterior no había avanzado más que un lugar, gracias al infortunado que claudicó en sus tentativas no resueltas por el complicado aparatejo.

Una vez ubicada por fin frente al cajero de carne y hueso, le ingresé por una rendija el estado de cuenta y los centavos para cubrir el monto estipulado, mismos que me fueron regresados por donde entraron, junto con la instrucción de que en el mostrador solo se recibían pagos por un mínimo de 20 mil pesos, y como a mí me faltaban algo así como 18, 327, debía gestionar el desembolso por medio del cajero automático del exterior. Quise, en ese momento, desandar mis pasos en dirección de la desorientadora instancia que me sugirió pagar en caja, pero la muy cobarde había huido de su sitio, por lo que no me quedó más que apechugar el segundo entripado de la sesión e irme a formar de nuevo en la fila que media hora antes había abandonado, sin imaginar que pronto estaría por experimentar el tercer retortijón motivado por esa tecnología que parece más diseñada para entorpecer, que para hacer fluir con relativa solvencia cualquier asunto.

Porque el primer billete que deslicé por la ranura tenía un minúsculo doblez en una esquina y el segundo no lo llevé a planchar antes de insertarlo, la infernal máquina me los regresó, junto con las monedas que coloqué en el depósito del fraccionario porque no recibía morralla. Para entonces, la pávida empleada había regresado para sugerirme la conveniencia de entrar de nuevo a la sucursal para pedir a un cajero que me cambiara mis billetes por otros más sanitos y al gusto del demandante cachivache y su esplendente tecnología. Más bien creo que, al octavo día, el chamuco metió la cola.