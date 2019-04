Vivo luego escribo

Amar es sostener todo el peso del cuerpo, del alma y de la historia de una persona en tu meñique mientras caminan juntos por la calle.

Soy Martina, el álter ego de mi escritora. Julia no puede decir sin mi, y yo no existo sin ella.

Mientras tanto y entre tanta impredictabilidad tuve otra tarde para amarte. Dejé los libros, miento, me llevé el de Huidobro, y te leí el segundo canto de Altazor EN VOZ ALTA, y al ritmo que debe leerse un buen poema.

Tú te abandonaste a las palabras que nos llevaron a esa altura donde no se sienten las incertidumbres ni los cambios de temperatura. Afuera había sol, una tarde de abril, más el otoño tan terco como cualquier octubre.

Diálogo liberador, dos almas que brillaban por la belleza que ocurría al mismo tiempo. Esa tarde me sentí afortunada y por eso lo fui.

Después de muchos extravíos comenzaba a florecer, estaba cerca ( lo sentía) de encontrarle sentido a ese regreso del alma al cuerpo, pero hasta el menor de los filósofos sabe que no todo depende de la intención, que pensar no siempre es hacer, y qué hacer no garantiza que por esa razón alguno nos regale lo que queda de su ser, tú me lo diste.

Una tarde cualquiera de un invierno que parecía otoño, me regalaste el te quiero mas simple y más te quiero, que ha escuchado mi corazón. M.

Desde que lo ví por primera vez supe que traía consigo una llave.

Tenía tantas ganas de quererlo.

-¿ Quieres pasar? Le pregunté, cuando habíamos ya subido de la mano hasta mi puerta. Un beso es un pasaporte, el amor un territorio.

El día no decidía terminar , y yo quería convertirme en lo mejor de su vida.

Junto a la luna que se metía por la ventana había una estrella, como siempre le pedí un deseo, el mismo, aunque esta vez con más ganas.

La noche me pasó de ojos abiertos, cuando por fin me venció el sueño , soñé que me querías.

El estreno de un amor , locura pasajera que no siempre es locura, ni tampoco siempre pasa. J.

No sé si en verdad estoy dispuesta a asumir el compromiso de amarte, mas estoy segura de que este amor alimenta mis sueños , que antes de ti no se sabían ni los nombres de los puntos cardinales.

Tu me enseñaste que un lunes puede ser el día perfecto para casarse frente al espejo, sin firmas pero con transformadoras revelaciones, y me iniciaste en el arte de sentarme a contemplar la tarde , mientras bailabas en el escenario que montaban para ti mis pensamientos. M.