Vivo luego escribo

…Y me encerré en el baño de un restaurante, no encendí la luz, esa puerta negra me separaba del barullo, de las voces, de la vida, de mi pasado, de ese presente en el que debería de estar, pero en el que tampoco estaba, alejada del futuro. Una puerta negra me separaba de la muerte, de pronto enciendo la luz, sobre el piso blanco de mármol un billete enrollado. Me encanta que me pasen cosas como estas.

De la novela soy el personaje a la que la magia le sucede todo el tiempo. Aunque justamente la otra tarde la mujer que me inventa; Julia, en alguno de esos ataques hormonales se desquito conmigo describiéndome como alguien que no sabe nada sobre prioridades, que no utiliza estrategias, que pierde muy fácilmente la concentración, que sus talentos se ven constantemente opacados por la duda de tenerlos , que no sabe dejar ir, con vocación de mártir, que si analiza se paraliza... En pocas palabras que depende completamente de ella para poder salvarse.

¿Salvarme de qué? Eso no lo dice , no lo piensa, y por lo mismo, no lo escribe. Soy solo víctima de su propia proyección.

Dios le ha dado a todas sus criaturas libre albedrío , es por eso que la mismísima persona que me ha creado, no intuye todo sobre mi. No sabe que los personajes tenemos vida propia, por ejemplo; para ustedes los mortales ese Dandy hedonista , lujurioso y narcisista que se dice llamar Dorian Grey, por acá es un viejecillo, que toma jerez y finge tener Alzheimer, para no tener que hablar sobre esa eterna y aburrida juventud.

Sin embargo , cuando alguno te permite vivir dentro de su cabeza te enteras de muuuuchas cosas. Ella me inventa insegura para explorar esa timidez que oculta bajo los hielos de algún Whisky en las rocas. Soy una eterna enamorada del amor, pues así me transfiere su inestabilidad y su miedo al compromiso, me dibuja como una mujer hermosa, asediada por mil hombres para saber lo que se siente. Ella ha tenido que recurrir a esas páginas donde los solitarios ,y a veces los solteros se meten a buscar pareja. Sin ella estar consciente, he sido yo misma la que le ha ayudado a darle forma a su perfil.

Mujer soltera busca hombre:

Caballeroso, educado e idealista como el Quijote, leal como el mismo Sancho , inteligente y perspicaz como Sherlock Holmes , que sea tan aventurero como Marco Polo, con la imaginación erótica del Marqués de sade y de Christian Grey. Un hombre sólido, valiente e incorruptible, como Ulises , pero que cuente con la suficiente dosis de éxito oscuridad , y misterio de Jay Gatsby , que sea tan mago como Harry Potter, romántico cúal Romeo, mas tan sabio como Gandalf, con un universo tan propio como El Principito, y que no sea como el conejo aquel, que siempre tenía prisa en el maravilloso país de Alicia. No es importante que sepa cocinar, pues me encanta salir a los mejores restaurantes.