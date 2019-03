Vivo luego escribo

Por pura geografía lo que debió ser un beso de despedida se transformó en una puerta por donde cruzar ilegalmente la frontera.

Rodaron los días, se volvieron meses que les dejaron en la lengua un sabor a eternidad.

Y en ese sin tiempo, sin leyes, se volvió amor lo que pudo no haber sido.

Cuántas veces al abrir la puerta lo viste caer de rodillas ante ti, y tuviste que alzar la cara para alcanzar con los ojos llenos de emoción los suyos.

Sus ojos llenos de fábulas te distraían de eso que hacía que por un rato el mundo dejara de ser incongruente. Hacían juntos el paseo por las escaleras.

¿Hacia dónde?

Te rompías la cabeza en cada uno de los peldaños buscando una respuesta. Después la puerta que cerraban con llave, como si así se contuvieran esas voces instintivas, aquellas notas que armonizaban su historia. Entre cuatro paredes blancas construyeron una selva, se resguardaban bajo un abeto en forma de pino que se reflejaba en la pared.

El único testigo de su entrelazamiento era una mesa que fue decorándose sola frente a la posibilidad de rendirse o de salvarse. Se desquitaban de esa guerra interna con ese acto que los dejaba temblando y maravillados.

Fue ahí... donde firmaron en esas horas inmensas sin tinta ni papeles la posibilidad de darle fin a dos vidas solitarias. Cuántas veces, con cuánta razón te contó sus miedos de perderte. Una mañana cuando el sol empezaba a asomarse por esa línea que divide la persiana le contestaste.

No puedes perderme porque no soy tuya.

Palabras... uno las dice entre la frescura de unas sábanas blancas recién planchadas.

Así fue mi querida escritora, creaste para mí una historia que parecía de amor y no lo era, ¿será que ese tipo de historias quedan siempre inconclusas? Que los amores logrados, o se convierten en contrato, o terminan por ser un rol qué representar?

El cuento lo desenrollas en la ausencia de ese hombre del que tú quisiste verme enamorada . Describes cómo lo conozco, y cómo se roba el pedazo que aún me falta. Me inventas incompleta para incompletarme más aún, pero... ¿qué es la complityd? Sino una utopía que no habrá de sucederse nunca. Él hacía música, yo mientras tanto para salvarme escribía. Traducía sus notas, intérprete de emociones, ponía en palabras lo que él decía con sus dedos flagrantes, dedos sutiles, tanto o más que la poesía, dedos que representaban una danza.

Me enamoraste de un pianista que sin previo aviso, así como pasan las cosas, no en los libros, sino en la vida real... desapareció.