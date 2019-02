Vivo luego escribo

"Y todavía era antes”

Yo era libre mientras ella se entretenía y colgaba su existencia de frases como éstas.

¿Alguna ves te has preguntado lo que vive el protagonista de un libro tras las páginas?

Es el tras bambalinas de la literatura, pero a diferencia de un teatro, el escenario de la imaginación es ilimitado.

Cuando nadie me lee puedo hacer lo que me plazca, transformarme en lo que quiera, en un parpadeo puedo ir y venir de una esquina de todos los mundos, al más recóndito rincón de todos los otros.

No me envidies, tanta libertad solo compensa esas miles de veces que debo regresar, para aún sabiendo lo que viene, volver a vivir la misma historia.

No puedo generalizar, pero podría decirte cosas como: ustedes los humanos... Mas no cuento con un punto de comparación, pues tan solo la conozco a ella. Por otro lado, tan íntimamente la conozco, que podría decir que sé mucho más que muchas mujeres reales sobre la esencia femenina.

La única manera que tienen de conocer a alguien desde adentro, como yo, es conociéndose a ellas mismas, y por aquí se rumora que no es algo que se vea todos los días por allá.

En el mundo del lado obscuro de la hoja hay luz , hay sol y noches, amores, y miles y miles de millones de caminos, lo que no nos agobia en absoluto, pues por aquí perderse es un asunto sin importancia.

No somos como ustedes que hasta en su tiempo libre viven cuestionando su existencia.

La otra tarde Julia me sacó de la regadera con la cabeza llena de espuma para buscar una libreta y una pluma. Me congelé. Tuve que secar el piso y casi me resbalo, todo esto para escribir una frase que había llegado “mágicamente”.

“¿Si los ciegos no pueden verse en el espejo, porque se vuelven viejos?“

Soy el álter ego de una escritora y por consiguiente comparto su obsesión por intentar decir.

Así transcurren mis horas, escribiendo cosas, que en muchos casos me parecen intrascendentes.

Muchas veces me sorprendo buscando información sobre pócimas y menjurjes contra el envejecimiento, algo bastante ridículo para un ser hecho de sueños.

En mi universo son poquísimas las mujeres que someten su tiempo, su energía y en algunos casos hasta su salud, por algo tan superficial. Aunque debo confesar que lo de ser atemporal en un sitio donde existe el mismísimo túnel del tiempo es, digamos, ventajoso.

Las mujeres reales están expuestas al paso del tiempo, a que se vaya empañando su mirada, a los desajustes hormonales que transforman su estado de ánimo ganándose merecidamente el título de la loca de la casa, y después la celulitis, las horrendas varices, las malditas canas, las manchas en los dientes, las arrugas y las pecas, cambian las curvas de terciopelo por otra cosa, a lo que esta mujer que me ha inventado no consigue acostumbrarse.

Aquí nadie es vegano, no existe el botox, ni el viagra, ni las cirugías, ni los tabúes. Aunque si los peligros imaginarios que al pasar por el filtro de la exageración se vuelven enormes. Por suerte aquí tenemos un poder que les vendría muy bien a ustedes, el de poder desconectar las emociones.

“Los ojos a todo se acostumbran, pero el alma se nos cuela cuando se agrieta el cuerpo y la personalidad y por esa mínima ranura entra la luz del amor”.

Una frase mía, bueno no, de ella... ¡Ufff! Qué confuso es todo esto.

Si tan solo supiera ella que no existe nada en los mundos, ni en el suyo ni en el mío, más irresistible que el elemento que se forma al combinar un corazón abierto con una dosis de seguridad y sabiduría.