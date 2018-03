Tu problema, el del mundo

Lo que es local se vuelve global.

Tuve la oportunidad, así accidental, de hacer un viaje express a Europa. El itinerario era diferente a otras ocasiones; viajaríamos en grupo, en ese grupo habría un par de personajes que resolverían algunos negocios, mientras eso sucedía yo —y otros más— volvíamos a España con muchísima ilusión. Una ilusión que se estrelló ante las noticias sobre la fiscalía mexicana desprestigiando al “prestigiadísimo” Ricardo Anaya, (hágame el favor). También nos enteramos —al igual que el mundo— de la aberración que ocurre en Damasco. Y verá usted, pensé: realmente el mundo completo está en guerra, estamos patas arriba. El mundo somos todos, eso imaginé cuando el amable congolés del “front desk” del bellísimo hotel de París me dijo —con una sonrisa luminosa— que su país es el top 1 en corrupción mundial y que el Congo siendo colonia belga, no tiene muchas esperanzas pal futuro. Luego me dije: ¿y México sí? Si nuestro país si es colonia será “gringa” pero los gringos “menos” ven por nosotros. De verdad poseemos un futuro mejor que los congoleses… Tendré que investigar… y mientras eso sucede le cuento que caímos —obviamente— en Madrid, una ciudad que sin ser la más esplendorosa de Europa, nos puede hacer palpar el pulso de migración latina. Para ello, no sólo pateo la ciudad si no que caigo cual paracaidista en el multicultural barrio de Lavapiés… (No apto para VIPS) mismo que hoy se está poniendo muy de moda (pero al que sí le falta una limpiadita), pues Lavapiés es una zona multirazas… es un poco castiza, un poco gitana, un poco latina, un mucho árabe y como diría mi abuelita: “en el nombre sea de Dios”, un mucho siria, afgana e iraní. Ah, pues ahí me encontré con el racismo esplendoroso que ya no tiene como objeto victimario a los sudamericanos, sino a los migrantes de Medio Oriente. ¿El racismo los mexicanos lo heredamos de los españoles? ¿O de quién? Por que la verdad, no entiendo.

Ahora, con esto de los movimientos feministas, me pude percatar que para resolver el tema del machismo, necesitamos ser menos radicales, más pensantes y mucho, mucho más pacientes. Porque realmente en nuestro día a día, podemos ser testigos de una especie de machismo liberal, comercializado y profundamente natural; le explico por qué… El hombre que racionalmente y con toda convicción no quiere ser machista (de estos que conscientemente humillan a las mujeres), vive con la obligación —y esto por educación— de resolverlo todo: A dónde ir, cuándo, cómo, de qué manera. Es una cosa como de “hombría” donde al menor atisbo de creatividad femenina, la censuran, pero no porque quieran —en serio—, así están, así estamos educados. En todo el mundo.