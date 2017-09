Tres años, las ausencias

Tres años después la noche de Iguala sigue calando y marcando agenda. La incapacidad del Estado para resolver la desaparición de 43 normalistas levantados por policías es una radiografía escalofriante de lo inoperante de nuestras instituciones. En mil cien días el gobierno y las instituciones de justicia de este país no han sido capaces no digamos de encontrar a los desaparecidos (vamos a suponer que efectivamente los desintegraron con métodos hasta ahora desconocidos) sino siquiera de dar una explicación lógica y coherente de qué pasó y por qué pasó. La mayor prueba de esta ineficiencia es que si bien hay 131 personas detenidas por los sucesos de aquella noche, entre ellos la pareja del sexenio, los Abarca, ninguno ha sido sentenciado. Eso habla no solo de la lentitud del sistema de justicia de este país, sino de la incapacidad de las procuradurías, la estatal y la federal, de aportar pruebas contundentes.

La desaparición de los estudiantes no es un asunto de buenos y malos, de a quién le vas, al gobierno o a los rijosos de la Normal Rural, es una radiografía de Estado que no solo tiene una artrosis paralizante, sino que es profundamente corrupto y corrompido. Si las policías municipales y la delincuencia organizada son capaces de ponerse de acuerdo para desaparecer ciudadanos, rijosos o no, eso es lo de menos; si la Procuraduría Federal de la República no es capaz de contestar las preguntas básicas de lo sucedido aquella noche; si las contradicciones, normales en un caso tan complejo como este, en lugar de irse reduciendo van en aumento (muy recomendable la plataforma de arquitectura forense plataforma-ayotzinapa.org) el resultado no puede ser otro que el sospechosismo y el descrédito.

No haber resuelto correctamente los asuntos de los desaparecidos de Ayotzinapa y el escándalo de la Casa Blanca hundió al Presidente Peña en el descrédito. De entonces para acá todo ha sido empeorar, no lo salvan ni los resultados de empleo o su campaña de lo bueno cuenta. Pero no es la imagen del Presidente lo que está en juego, es la incapacidad del Estado para resolver un asunto tan delicado. O quizá tengamos que decir la falta de voluntad del Estado y eso es mucho más grave, pues en el mejor de los casos estamos hablando de desdén, y en el peor de instituciones capturadas y al servicio del crimen organizado.

Ninguna es una buena noticia. Tres años después la única certeza es la ausencia de 43 estudiantes, y la ausencia de justicia y verdad.