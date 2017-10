Pareciera ser que la esencia de las relaciones de pareja con miras al matrimonio no han cambiado mucho en los últimos 2102 años, miren si no, el escritor latino de la antigua Roma, Publio Siro (85 años A. C.) afirmaba: “es el espíritu, no el cuerpo el que hace durable el matrimonio”. Viene a referencia lo anterior para el caso de un matrimonio recientemente celebrado entre una joven y valerosa mujer; Thalia Itzel, con un joven inteligente y esforzado, Rolando de nombre.

Se conocieron hace 11 años por medio de amigos en común, luego de seis meses se hicieron novios, relación de noviazgo que duro la friolera de nueve años transcurridos los cuales decidieron final y felizmente casarse.

La decisión de formar un matrimonio nació y creció producto de un amor construido a partir de una dulce y sentimental relación. Son ahora marido y mujer, pareja convertida ante los ojos de todos en mensajeros de paz y fidelidad. No resulta exagerado afirmar que el amor que se profesan se percibe como un receptor lleno de partículas misteriosas de amor. Quizás en épocas que privan culturas donde todo es desechable ,Thalia Itzel y Rolando pongan como singular ejemplo, la marca de lo eterno a su matrimonio, meta alcanzable dado el honor y la lealtad que rodea su especialísima relación.

¿Por qué calificar de “especialísima” relación el matrimonio aludido? ¿Por qué esta pareja merece todo tipo de apoyo? ¿Por qué su ejemplo se convierte en un repositorio invaluable ¿Por qué su vida cotidiana ilustra la fuerza de voluntad, fuerza que nutra a los dos para superar cotidianamente insuperables desafíos? ¿Por qué aquellas voces que se alzaron pintándoles un difícil futuro son ahora voces de apoyo? ¿Por qué tantas dudas? Porque Thalia Itzel siendo una maravillosa mujer, vive con discapacidad visual total, SÍ, ELLA ES CIEGA, pero no solo eso, Rolando, con título de licenciado en psicología, profesión que ejerce amén de algunas otras responsabilidades que tiene en la empresa familiar es un hombre que nació con PARALISIS CEREBRAL, trastorno que le afecta su motricidad, vive en una silla de ruedas.

Cuando decidieron dar el paso final a su larga relación de noviazgo, casarse, ambos sabían plenamente la cantidad de obstáculos que diariamente tendrían que superar, hubo momentos de franco temor que compartieron abierta y sinceramente, solos, ella y él, con serenidad hicieron un recuento de los obstáculos que han superado a lo largo de su existencia sobre todo la indiferencia y peor aun la discriminación. Luego se percataron que cuentan con la sabiduría que les ha otorgado el esfuerzo diario durante cada año de su vida, sabiduría que los condujo al optimismo de afirmar: vamos para adelante “tout este bene”, todo esta bien.

Esta joven pareja nos da un ejemplo de fortaleza y valentía. Ambos están concientes de la cuota de sufrimiento que en determinados momentos de su vida se verán obligados a pagar: “la misma de cualquier otro matrimonio” afirman con profunda y ejemplar convicción, y tienen razón, para todos “vivir es sufrir”. En sus largos años de noviazgo pudieron conocerse a plenitud, saben, cada uno de ellos sus virtudes, defectos, alegrías, depresiones, metas, sueños, todo esto hace que no sea una pareja sostenida por argumentos estrafalarios, condición que frecuentemente vemos en matrimonios que se casan con la sospecha de que ese vínculo cualquier día se puede terminar y viven, entonces, en consecuencia. El vínculo matrimonial a lo largo de los años se compone de: atracción —repulsión, armonía— conflicto, asociación —rivalidad, de amor— odio. Pidamos a Dios que Thalia Itzel y Rolando superen estas inevitables condiciones. Felicidades.