Temblores en el SEM

El jueves 26 de julio, en El Universal, se publica “La diplomacia mexicana”, artículo de Enrique Berruga Filloy, exsubsecretario, uno de los más brillantes embajadores mexicanos, que renunció al Servicio Exterior (SEM) ante la tontería y la arbitrariedad reinantes de tiempo ha en la Cancillería. El sábado 29, en Milenio, sale Agustín Gutiérrez Canet (cuya mujer tiene vara alta con el tlatoani en ciernes) a tranquilizar las aguas.

Se entiende que quienes representan a México en el exterior estén preocupados ante anuncios cotidianos que dan pie al terror del funcionariado por lo de la famosa “austeridad” y, en este caso, por el disparate aquel de que “la mejor política exterior es la interior”.

Independientemente de ocurrencias y rebuznos, a ver si con esta trifulca el SEM emprende un examen de conciencia, aunque es dudoso que tenga siquiera un núcleo pensante y valiente para hacerlo, una “masa crítica” (en sociología, “una cantidad mínima de personas necesarias para que un fenómeno concreto tenga lugar”).

El SEM se siente inerme por su puritita culpa, porque:

-Nunca se supo concebir ni asumir como servicio de elite, de ésos que tienen los países serios que no aceptan mediocres ni “regularizan” gente a troche y moche. Esto resulta en un caldo extraño, donde haber pasado o no los exámenes de ingreso etc. no tiene a fin de cuentas la menor importancia. Además, es público y notorio que en cuanto examen se inventan, juegan con dados cargados.

-Se quedó colgado de una supuesta edad de oro: ha abusado ad nauseam de aquello del “prestigio de la diplomacia mexicana”. Tuvo grandes diplomáticos, sí, individuos que cumplían brillantemente su tarea; pero en general (y comparando con Itamaraty o el Quai d’Orsay, que son inevitablemente sus colegas/rivales por el mundo) no pasa de ser un mito-mitote.

-Es obsecuente y lambiscón con el príncipe en turno; se hace “a un ladito” para aceptar que le impongan gente ajena (nombramientos “políticos” en proporción ridícula).

-Carece de esprit de corps; los peores enemigos de un miembro del SEM suelen ser sus pares. La comisión de personal es una insondable caja negra: desata vendettas encarnizadas contra individuos o grupos enteros, o favorece por misteriosas razones a ciertos personajes. Quienes trepan en el escalafón no mueven un dedo por el resto.

-Ni siquiera ha logrado tener un ombudsman que defienda sus intereses (esto, en un país surrealista donde hay “autogobierno” en las cárceles...).

-No promueve su imagen ni explica sus funciones (más vale: resultaría dificilísimo viendo la clase de impresentables a quienes se regalan puestos y la enorme inconsistencia en la calidad de los enviados, sean o no de carrera).

-Tiene usos y costumbres propios de grupos sojuzgados, acostumbrados al maltrato: es timorato, pusilánime, acomodaticio, obsecuente, antiintelectual, envidioso; cuando habla, habla quedito; sus lemas son “no hacer olas” y “cada quien para su santo”. No da batallas porque, entre otras cosas, es incapaz de presentar un frente unido.

¿Que hay excepciones? Por supuesto, pero son individualidades contadas y, sobre todo, aisladas.

Y sin embargo, ¿quién hará el trabajo, muchas veces heroico y poco publicitado, de tantos funcionarios diplomáticos y consulares en materia de protección, documentación, interlocución, negociaciones, prospectiva y un largo etcétera de tareas indispensables?