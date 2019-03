Taka Fernández recrea su "Estación flotante"

El paisajismo siempre ha sido un detonante constante en la obra de Taka Fernández y su más reciente creación “Estación flotante” es ejemplo de cómo este artista también revoluciona y perfecciona sus piezas tomando como punto de partida su visión sobre la relación que hay entre el humano y la naturaleza.

Taka Fernández señala que este proyecto inició su andar con la exposición “Capítulo 20: el enjambre y el eco nebuloso”, en el que comenzó a abordar desde una peculiar perspectiva a los manglares y la forma de conceptualizarlos en el arte desde otras disciplinas como la escultura.

“Hay una especie de hilo conductor en mi obra, el paisaje. Me interesa el ecosistema del manglar porque me gusta este paralelo entre las neuronas y los manglares, que cada uno se van entrelazando en su propia naturaleza, es como una maraña de conexiones. Antes a los manglares no se les consideraba importantes, han sido devastados y destruidos, pero hay que saber que 70% de las especies marinas se reproducen en los manglares, tienen la capacidad de absorber metales pesados, por ejemplo”.

Con el paso, Taka Fernández evolucionó este proyecto y de un prototipo logró materializarlo a una verdadera estación flotante en el que el artista puede trabajar y proponer un taller nómada de dibujo y pintura para ser testigo de los procesos que experimentan los lugares en los que esta pieza puede instalarse.

“Comenzó formalmente en 2013 con ‘Capítulo 20’, en el que hice un prototipo de esta estación que es un taller nómada y movible que tiene la cualidad o especificación de poder ser emplazado en un medio acuífero para que floté. En ese momento no flotaba, solo era la idea y después (con la beca del FONCA) ya pude hacer y diseñar mejor esta estación”.

De esta forma, la llamada Estación Flotante de Contemplación Activa (E.F.C.A.) ha sido adaptada para flotar sobre el agua y estar presente en los manglares de la laguna de Manialtepec (Oaxaca) y la presa Allende (San Miguel Allende, Guanajuato), por ejemplo y ahora está en exhibición en el Museo de Arte Zapopan (MAZ): “La obra como tal también se vuelve un símbolo, la idea es que es taller y una estación de observación y a su vez funciona como una escultura”.

Toma nota

Estación flotante de Taka Fernández en el Museo de Arte Zapopan (MAZ) Andador 20 de Noviembre #166. A partir de hoy y hasta el 12 de mayo. Entrada libre.