Sonetos de la pasión: Quevedo, Lope, Góngora

Francisco de Quevedo

En la muerte de Cristo, contra la dureza del corazón del hombre



Pues hoy derrama noche el sentimiento

por todo el cerco de la lumbre pura,

y amortecido el sol en sombra oscura

da lágrimas al fuego, y voz al viento;



pues de la muerte el negro encerramiento

descubre con temblor la sepultura,

y el monte, que embaraza la llanura

del mar cercano, se divide atento,



de piedra es hombre duro, de diamante

tu corazón, pues muerte tan severa

no anega con tus ojos tu semblante.



Mas no es de piedra, no; que si lo fuera,

de lástima de ver a Dios amante,

entre las otras piedras se rompiera.

*



Al buen ladrón



¡Oh vista de ladrón bien desvelado,

pues estando en castigo tan severo

vio reino en el suplicio y el madero,

y rey en cuerpo herido y justiciado!



Pide que dél se acuerde el coronado

de espinas, luego que Pastor Cordero

entre en su reino, y deja el compañero

por seguir al que robo no ha pensado.



A su memoria se llegó, que infiere

con Dios su valimiento, porque vía

que por ella perdona a quien le hiere.



Sólo que dél se acuerde le pedía

cuando en su reino celestial se viere,

y ofrecióselo Cristo el mismo día.

*



Lope de Vega



Muere la vida, y vivo yo sin vida,

ofendiendo la vida de mi muerte,

sangre divina de las venas vierte,

y mi diamante su dureza olvida.



Está la majestad de Dios tendida

en una dura cruz, y yo de suerte

que soy de sus dolores el más fuerte,

y de su cuerpo la mayor herida.



¡Oh duro corazón de mármol frío!,

¿tiene tu Dios abierto el lado izquierdo,

y no te vuelves un copioso río?



Morir por él será divino acuerdo,

mas eres tú mi vida, Cristo mío,

y como no la tengo, no la pierdo.

*



Fuerza de lágrimas



Con ánimo de hablarle en confianza

de su piedad entré en el templo un día,

donde Cristo en la cruz resplandecía

con el perdón que quien le mira alcanza.



Y aunque la fe, el amor y la esperanza

a la lengua pusieron osadía,

acordéme que fue por culpa mía,

y quisiera de mí tomar venganza.



Ya me volvía sin decirle nada,

y como vi la llaga del costado,

paróse el alma en lágrimas bañada:



Hablé, lloré y entré por aquel lado,

porque no tiene Dios puerta cerrada

al corazón contrito y humillado.

*



Luis de Góngora

A Cristo en la Cruz



Pender de un leño, traspasado el pecho

y de espinas clavadas ambas sienes;

dar tus mortales penas en rehenes

de nuestra gloria, bien fue heroico hecho.



Pero más fue nacer en tanto estrecho

donde, para mostrar en nuestros bienes

a dónde bajas y de dónde vienes,

no quiere un portadillo tener techo.



No fue ésta más hazaña, ¡oh gran Dios mío!,

del tiempo, por haber la helada ofensa

vencido en flaca edad, con pecho fuerte



-que más fue sudar sangre que haber frío-,

sino porque hay distancia más inmensa

de Dios a hombre que de hombre a muerte.

