Siapa encuentra turbiedad y bacterias en 70 colonias

Al menos en 70 colonias atendidas por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), la turbiedad y las bacterias superan los límites establecidos en las normas que regulan el agua potable, esto de acuerdo con un análisis realizado por este medio con base en los puntos de monitoreo de calidad del agua suministrada y sus resultados entre enero y junio de este año.

El conteo, que se realizó de las colonias donde el resultado salió desfavorable, arrojó que en 40 de éstas la turbiedad está por arriba de lo recomendado, como en: Belisario Domínguez, Circunvalación Oblatos, Colinas de Tonalá, Jardines del Country, Del Fresno, Heliodoro Hernández Loza, Lagos de Oriente, Lomas de Zapopan y Providencia, entre otras.

En otras 30 colonias se encontraron coliformes totales (bacterias) arriba de lo establecido: Arcos de Zapopan, Colinas de la Normal, Jardines Alcalde, Monraz, Puerta del Sol, Las Águilas, La Esperanza y Rancho Nuevo. Además, en otros nueve puntos se detectaron coliformes fecales.

El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, especialista en infectología, explicó que las coliformes totales son bacterias que frecuentemente colonizan el intestino de seres humanos y algunos animales. Están en el colón. La más representativa es “esquerichia coli”.

Sobre los motivos por lo que podrían llegar a las tomas domiciliarias, indicó que ríos, lagos, lagunas o presas pueden tener algunas bacterias porque puede haber descargas o residuos de consumo humano o de animales, por eso el agua debe pasar por un sistema de tratamiento.

En la Recomendación 10/2022 que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió por la mala calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara, se pidió al SIAPA implementar el plan de contingencia para los reportes en los que se describe el suministro de agua sin condiciones de potabilidad, lo que no ha ocurrido.

El agua suministrada por la red pública tiene color café en distintas colonias de la ciudad, provocando una serie de inconvenientes para sus habitantes. ESPECIAL

Falta plan de contingencia para evitar más agua sucia

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió en febrero de 2022 la Recomendación 10/2022, en la cual pidió a distintas autoridades realizar acciones para atender la contaminación del agua en distintas colonias de la ciudad, derivado de la nota periodística “Aumentan reportes de agua sucia en 140 colonias”, publicada por este medio.

Fernando Zambrano Paredes, director de seguimiento de la CEDHJ, explica que de los 11 puntos emitidos al SIAPA, éste solamente aceptó seis. Entre ellos, los relacionados con implementar el plan de contingencias para los reportes en los que se describe el suministro de agua sin condiciones de potabilidad, y un estudio o análisis de la infraestructura hidráulica en las zonas que están bajo su administración, para determinar la proyección y construcción de las obras que resulten urgentes de atender.

Zambrano Paredes detalla que en el caso del plan, les indicaron que estaban trabajando en un programa para la atención de contingencias y emergencias, y que la próxima semana tendrán una reunión con el SIAPA para actualizar los avances al respecto.

“Esperamos que en esta respuesta que nos van a rendir, no sólo nos informen que ya está consolidado el programa, sino que nos declaren qué acciones están llevando a cabo según ese programa para la atención”.

Sobre el análisis de las obras prioritarias, el funcionario de la Comisión destaca que les comentaron de renovación de infraestructura, pero ellos piden conocer mayores detalles sobre los logros de este año, sobre todo al conocer que hay drenaje que tiene más de 80 años de antigüedad.

De acuerdo con el SIAPA, en la ciudad hay ocho mil 589 kilómetros de líneas y colectores que comprenden las redes de drenaje sanitario y pluvial de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, de las cuales 19% necesita ser sustituida porque ya venció su vida útil.

“Ya no te puedes lavar los dientes” en La Estancia

Leticia Ramírez, habitante de la colonia La Estancia, en Zapopan, cuenta que comenzó a recibir agua sucia en su domicilio.

“Tenemos un grupo de WhatsApp en la colonia y muchos vecinos se empezaron a quejar, pero no me había tocado a mí. Pero desde enero se extendió el problema y ahora me sale turbia, ya no te puedes lavar los dientes”.

Añade que en su familiar hay una persona adulta mayor.

“Venimos saliendo de una pandemia y lo que menos queremos es tener nuevas enfermedades gastrointestinales, son muy peligrosas. No dejamos que agarre del agua turbia. Da asco el agua y da temor”.

“Queremos una explicación del SIAPA, porque no sabemos cuánto va a durar. Muchos vecinos ya están comprando filtros, pero es un gasto extra”.

Aumenta compra de garrafones

María Delgado, habitante de Las Bóvedas, en Zapopan, afirma que desde principios de este año ha comenzado a salir agua color café en su vivienda. “Antes compraba tres garrafones para dos días, ahora compro seis”, para evitar el agua contaminada.