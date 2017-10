Salvados por dos terremotos

La mañana del 19 de septiembre se publicó que entre los investigados por el escándalo de corrupción de Odebrecht en Petróleos Mexicanos se encontraba Jordy Herrera, ex secretario particular de Felipe Calderón cuando era presidente de México, ex director de Pemex Gas y Petroquímica Básica y hasta secretario de Energía en su gabinete. También fueron enlistados en la mira de la PGR el ex director de Pemex Juan José Suárez Coppel e Ian Malo Bolívar, ex coordinador de asesores de Herrera en la paraestatal.

El mensaje político parecía bastante claro: si caería Emilio Lozoya, ex director de Pemex cercano al Presidente Peña Nieto, también el PAN tendría que pagar una factura.

Pero a las pocas horas la tierra se cimbró. Y lo que era el tema de conversación en los pasillos del poder esa mañana quedó totalmente desdibujado. Del escándalo de los panistas-calderonistas embarrados en lo de Odebrecht nada más se supo.

Un segundo terremoto favoreció a Jordy Herrera, Suárez Coppel y Malo Bolívar. El que sacudió al PAN cuando Margarita Zavala renunció al partido. Porque es claro que el Gobierno federal se ha lanzado contra el PAN, pero concretamente contra Ricardo Anaya, su prioridad es ese PAN. Y los tres implicados están más bien identificados con el calderonismo.

Tras la ruptura de Margarita Zavala con el PAN, al PRI le conviene electoralmente que ella esté fuerte y le quite votos a Anaya (o al candidato que éste designe, en el remoto caso). Así que a lo mejor en la lista de prioridades de la impartición de justicia Jordy Herrera, Suárez Coppel y Malo Bolívar ya no son prioridad. Ya veremos cómo impacta esto al expediente contra Emilio Lozoya, quien ayer tramitó un amparo contra la acusación de financiamiento ilícito a campañas.

Este asunto puede dar para más. Debe dar para más. Para mucho más.

SACIAMORBOS

1.- Como Donald Trump, el ex canciller Luis Ernesto Derbez, otro aspirante a la candidatura presidencial panista, culpa a los medios para zafarse de sus carencias. Dice que en los medios de comunicación no le dan la misma cobertura que a Ricardo Anaya y a Margarita Zavala, y a eso atribuye que él no repunte en las encuestas. Qué cómodo echarle la culpa a alguien más de que su aspiración no prende. Doctor al fin, debería estudiar y reflexionar que es al revés: la cobertura responde al interés que despiertan.

2.- El Comité Olímpico Internacional suspendió a uno de sus consejeros ejecutivos, el chino Ching-kuo Wu, presidente de la Asociación Internacional de Boxeo desde hace más de una década, en medio de severas acusaciones. El asunto tiene repercusiones en el deporte de México porque el asiático es identificado en el Gobierno federal de nuestro país como uno de los grandes protectores de Ricardo Contreras, dirigente de la Federación Mexicana de Boxeo, contra quien la Conade ha lanzado serias acusaciones. El de Beisbol murió cuando estaban a punto de caerle, el de Atletismo sigue su proceso y la de Tiro con Arco tiene una orden de aprehensión en su contra.