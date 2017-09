Ruleta rusa

La paciencia y fe que ha mostrado Red Bull para Daniil Kvyat finalmente expiró y para los próximos Grandes Premios su asiento en Toro Rosso lo tomará el actual campeón de GP2 Pierre Gasly. Esta es la segunda democión para el ruso por parte de los directivos de las escuderías propiedad de Dietrich Matescitz, desde que fue reemplazado por Max Verstappen en Red Bull el piloto no ha conseguido retomar el ritmo que le ganó ser parte de una de las instituciones más influyentes de la parrilla. La compra por parte del conglomerado austriaco de la escudería italiana tenía un solo propósito y éste era el de promover jóvenes pilotos con la oportunidad de medirse en la máxima categoría.



Gasly tiene el currículo necesario para arribar a la máxima categoría, sin embargo pocos estamos al tanto de su carrera, ya que Red Bull tomó la decisión de mandar a su joven piloto a Japón a principios de año.



Después del efecto dominó que generó el acuerdo entre McLaren, Toro Rosso, Renault y Honda, Carlos Sainz tiene su asiento asegurado en la escudería oficial de la armadora francesa para 2018 y por consecuencia el hermano menor de Red Bull podría tener dos asientos disponibles para próxima temporada.



Gasly tiene que demostrar en esta oportunidad que merece alinear en la parrilla en compañía de los mejores del mundo, pero después de observar los drásticos cambios por parte de Christian Horner no me extrañaría que Toro Rosso se embarque a la aventura con Honda con una alineación de novatos.



Honda ha dejado claro que les gustaría probar a su piloto apadrinado Noburo Matsushita y así atacar el mercado asiático que en el momento no cuenta con embajadores dentro del serial.



No veo la luz al final del túnel para el ruso, que, aunque ha mostrado talento y es una realidad que ha tenido problemas mecánicos, Daniil debe estar consciente que fue él quien jaló el gatillo en el arma que terminó con su carrera en la cima del automovilismo.



Comentarios @desdepista