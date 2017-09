¿Resurgirá “El Titán?

Ya informó el mánager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, que lamentablemente Adrián “El Titán” González Sabín ha sido puesto nuevamente en la lista de los peloteros de ese equipo que están incapacitados y que no podrá jugar ya ninguno de los pocos encuentros que restan agendados acorde al calendario regular de esta campaña 2017 de las Grandes Ligas. Y aunque ya se esperaba que pudiera darse a conocer alguna noticia al respecto, no dejó de ser sorpresiva en razón que aunque desde principios de este mes de septiembre dejó de jugar con regularidad por haberse acentuado la molestia por la lesión que le aqueja en la espalda, había estado en disponibilidad de participar y lo hizo en algunos encuentros, aún fuere para batear como emergente, más incluso también como parte del line up de la novena albiazul californiana como fue en el cotejo contra Padres de San Diego efectuado el pasado martes 25 de septiembre en el que además lució con el tolete conectando un bambinazo.

Según el timonel Roberts, Adrián González queda ya descartado para jugar en los encuentros que tiene aún pendientes Dodgers en cuanto a esta temporada regular y es poco probable pueda llegar a hacerlo en la ya inminente postemporada que inicia a partir del fin de la primera semana de octubre próximo, una vez que los días 3 y 4 de ese mismo mes se desahoguen en Nueva York y Phoenix, respectivamente, los cotejos para definir los equipos que ocuparán los llamados lugares comodín en ambas Ligas, siendo manejado en la Liga Americana los Yankees, quienes reciben a su contendiente —muy posiblemente Mellizos de Minnesota— y los Diamondbacks de Arizona enfrenten a quien finalmente resulte su competidor, que lo más probable es que resulten ser los Rockies de Colorado, por más que aún tienen alguna posibilidad en la moderna Liga los Serafines de Los Ángeles y los Rangers de Texas, así como en el viejo circuito pueden aún quizá contar con una lejana opción los Cerveceros de Milwaukee y los Cardenales de San Luis.

Según Roberts, sólo tendría posibilidad “El Titán” de ser llamado pero hasta la última etapa de los Playoffs, si es que además que Dodgers llegare hasta finales de la lucha por el título de la Liga Nacional y procurando la corona de la Serie Mundial, además que Adrián estuviera en condiciones de participar aún sin mucha intensidad, mas sin poner en riesgo alguno su integridad física.

Es de recordar que tras el inicio de la actual campaña, Adrián tuvo que estar alrededor de dos meses fuera del roster titular de Dodgers por estar inhabilitado físicamente, habiéndose perdido 54 juegos por dicha lesión en la espalda, y aunque el 18 de agosto se reincorporó al roster de los californianos, manteniendo su buen nivel con el guante cubriendo eficazmente la primera base, continuó padeciendo bajo nivel de bateo, por más que en los días que estuvo en activo nuevamente con los del Chavez Rabine logró conectar algunos imparables y se pensó podría haber llegado a retomar su usual eficacia bateando, e incluso el recio pelotero mexicano de padres tijuanenses oriundo de San Diego, California, llegó el pasado día 26 de septiembre del año en curso a los dos mil 010 batazos imparables asestados de por vida como ligamayorista, tras que el martes 22 de agosto, hubiere logrado asestar en el PNS Park de los Piratas de Pittsburgh un doblete con el que arribó al selecto club de los toleteros de clase mundial que logran la mágica cifra de dos mil hits conectados en su trayectoria profesional como ligamayorista.

Como se ha señalado, cuando Adrián González regresó el 18 de agosto pasado al roster titular de Dodgers mostraba buena forma física tras esos aproximadamente dos meses que estuvo inhabilitado por la citada lesión que le aquejó las vértebras cervicales, en la que es la segunda ocasión que en esta temporada 2017 ha debido suspender acciones por complicaciones de salud, ya que fue inhabilitado por primera vez a principios de esta campaña en razón de problemas en un brazo, estando en la lista de inhabilitados por algunos pocos días, siendo relevante que el recio pelotero no se había ausentado nunca antes por problemas de lesión en los ya bastantes años inmerso en Grandes Ligas en las diversas organizaciones de la Gran Carpa.

Ojalá se recupere y pueda seguir jugando, aunque los pronósticos no son claros y es de advertir pesimismo al respecto, por lo que quizá podría ser el principio del fin de la carrera de “El Titán” en Ligas Mayores.