¿Qué futuro le espera a las Chivas?

Cuando todo parecía indicar que tras la obtención del doblete la temporada pasada en el balompié mexicano, ganar la Copa y la Liga con la conducción de Matías Almeyda, las Chivas podrían tener años de bonanza, y la realidad en la presente temporada ha sido muy diferente a las expectativas creadas y no sólo eso, ya que también ha resultado dolorosa pues sólo han podido ganar un partido, y fue como visitante ya muy avanzado el Apertura 2017, del cual prácticamente se han despedido tras la derrota ante los Tigres y el hecho de no poder ganar hasta el momento un solo partido en casa.

La “campeonitis”, aunque no lo reconozcan, los atacó. Se confiaron, hubo un poco de soberbia y quizá después de llegar a su punto más alto, vinieron hacia abajo con celeridad y pese a que matemáticamente aún no estén fuera de toda posibilidad, siendo fríos en el análisis, no se ve cómo los rojiblancos puedan obtener los resultados positivos y además se den combinaciones, favorables a sus intereses, de los equipos que por ahora marchan en los primeros ocho lugares. Sería inaudito, un auténtico milagro, por lo que me parece más atinado hacer una autocrítica en lo individual y lo grupal de todos los elementos que están en las Chivas, y hablo de jugadores, cuerpo técnico y directiva para corregir el rumbo y buscar volver a los primeros planos a partir del próximo torneo, pues en éste sólo les queda tratar de cerrar dignamente y jugar todas sus cartas para ganar la Copa donde aún tienen posibilidades, pues están instalados en Octavos de Final, y en caso de avanzar estarían a dos triunfos de pasar a la Final. Nada fácil el camino por la evidente baja de juego del equipo este certamen, por lo que deben pensar muy bien cómo encarar la Liga, la Copa y la próxima temporada.

Es loable tratar de darle oportunidad a los canteranos, pero algunos todavía no son garantía y otros del plantel que tenían esa etiqueta no lo fueron en la presente campaña, así que mucho trabajo tienen por delante todos los integrantes del equipo en sus diferentes áreas, entre ellos el saber si Matías Almeyda se queda aquí o escucha “el canto de las sirenas” para volver a su país donde se le menciona como uno de los candidatos para tomar las riendas del San Lorenzo de Almagro, “el Huracán de Boedo”. Por ello es importante que Chivas tenga la certeza sobre si Matías sigue y así planear juntos directiva y entrenador, el futuro del equipo, pues un Club con la historia del Guadalajara está obligado siempre a ser protagonista cada torneo y no como en el presente a dar una de cal y otra de arena. Ojo, no se exige que sean campeones cada año, pero sí, la exigencia es estar entre los mejores y no debajo de media tabla como en esta temporada. Seguro que hubo diversos factores para tener esta conflictiva campaña en cuanto a resultados obtenidos, habrá que hacer un diagnóstico correcto de dichos factores, y si es necesario, buscar un par de refuerzos de calidad para volver a los primeros planos, el futuro de las Chivas está en sus manos.