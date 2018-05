Teóricamente existente desde hace ya mucho tiempo, y siendo un pilar elemental del derecho penal, encontramos que la presunción de inocencia se antoja como un tema novedoso para el público en general, como un tema que empezó a sonar realmente con el fallo de Florence Cassez, y, en una aparente opinión mayoritaria como un tema muy poco popular.

Y es que existe una gratificación particular en determinar así, de buenas a primeras, quien es bueno y quien es malo. Por tanto, si en algún medio de comunicación aparece un sujeto que va a encarar un proceso – o ni siquiera eso, sino que simplemente se da la nota – ya pronto nosotros habremos dictado nuestra sentencia irrecurrible condenándolo o absolviéndolo en base a nuestros propios prejuicios.

Esto viene al caso por la afirmación que hizo el candidato Meade respecto de la líder de policías comunitarias Nestora Salgado. Afirmó el candidato que el partido Morena impulsaba la candidatura al senado de una secuestradora y que eso reflejaba la clase de canallas que engrosaban las filas de ese partido.

Pues bien, no tardaron mucho en informar que la señora Salgado había sido sometida a proceso y liberada por haber incurrido la autoridad en violaciones graves al debido proceso en particular en cuanto a su arresto.

Esto, cabe decir, no resuelve el tema de su inocencia o de su culpabilidad puesto que meramente atiende a la legalidad con la que deben proceder las autoridades cuando arrestan a alguien, por lo tanto no sabemos – enfatizo el no sabemos – si lo hizo o no lo hizo.

Pero el punto es que a la gran mayoría no le importa eso. Le importa meramente confirmarse a sí mismo lo que ya cree, que si es de Morena debe ser una persona malvada y que sí secuestró gente a diestra y siniestra o que por el mismo hecho de ser candidata de Morena solo se trata de una pobre luchadora social perseguida cruentamente por la mafia en el poder.

Esto mismo pasa con cualquiera y es lo que debemos de variar. Pues a Javier Duarte – por muy impopular que sea – todavía no le dictan sentencia y por lo mismo insisto, no sabemos.

No se trata de jugarle al tío Lolo, no se trata de fingir. Se trata de reforzar a quien sí le van a presentar las pruebas y que sí va a conocer – en base a elementos objetivos – si se acredita o no se acredita el delito que se le imputa al indiciado.

Para ello lo que tenemos es que apoyar al poder judicial, en particular a los poderes judiciales de los estados, aumentando sustancialmente el número de juzgados para que el volumen no afecte a la calidad de los fallos, eligiendo de mejor forma a los juzgadores y en la medida de lo posible aumentando la transparencia de los procesos. Si bien el sistema penal reformado ha mostrado algunas fallas, principalmente se podrán solventar capacitando a nuestros funcionarios.

Nuevamente, en todo el tema de la presunción de inocencia uno se plantea una elección eterna del derecho penal ¿qué es peor? ¿soltar a un culpable o encarcelar a un inocente? De como respondamos cada quien a esta pregunta sabremos nuestra posición ante la presunción de inocencia.