Poner en su lugar a los partidos

Hace unas semanas, en los medios se informó que había una iniciativa para cancelar el soporte económico a los partidos políticos y hubo proposiciones de diferentes formas; esto debe cumplirse en beneficio del pueblo mexicano y dejar de gastar el patrimonio de los mexicanos apoyando a los partidos, que según se ha visto han demostrado que ninguno es confiable. Esta iniciativa debe concluirse en beneficio de México.

Vuelvo a mencionar a Estados Unidos, nuestros vecinos del norte, donde el gobierno no les da un dólar a los partidos; pueden recibir las aportaciones que ellos consigan de donde las consigan, la única exigencia es que tienen que registrar de dónde viene y de quién reciben el dinero. Este sistema se debe implementar de inmediato en nuestro país y no darles un solo centavo a los partidos, pero sí dejarlos que reciban todo lo que puedan ellos promover, con la condición de que informen de dónde y cómo vienen las aportaciones; también al INE hay que ‘tumbarle’ cuando menos el 50% de lo que gasta y todas estas monumentales sumas de dinero se deben dirigir a proyectos para mejorar el desarrollo social y disminuir la pobreza.

Por otra parte, ahora dentro de cada partido están luchando para definir su candidato a la Presidencia de la República, el único que está definido es el “partido del amor” Morena, con el demagogo Andrés López como candidato.

La descripción de los partidos en los medios ha sido bastante conflictiva y dificultosa; por ejemplo, Ciro Gómez Leyva que tiene su programa de Grupo Fórmula, usando las redes sociales mandó una descripción del Partido Revolucionario Institucional y del Presidente de la República, en la cual deshace por completo con sus comentarios al Presidente Peña Nieto diciéndole “muñequito de Carlos Salinas” y que el partido ha sido en los últimos sexenios muy negativo para México. Mencionó a todos los gobernadores corruptos y propone al pueblo de México no votar por el PRI.

Efectivamente los últimos gobernadores corruptos deberían estar todos en la cárcel y eso es una obligación del Presidente de la República para recobrar la credibilidad en los gobiernos, acto que debe completar de inmediato el Presidente Peña Nieto.

Es obvio que Ciro Gómez Leyva se fue directamente contra el PRI, se le olvidó que hay un personaje valioso que podría ser muy buen candidato, José Antonio Meade, siempre que se sacudiera las influencias que pudiera tener de Videgaray o de algún otro funcionario o miembro del partido que lo pueda presionar.

Por otra parte, ampliaron el plazo para que se inscriban los candidatos independientes. En esta área tenemos una persona que no tiene compromiso con nadie, que sería un gran candidato y un extraordinario presidente, el Dr. Juan Ramón de la Fuente, que ojalá decidiera inscribirse. Esta opción la he comentado varias veces y sería de gran beneficio para México, pero él necesita convencerse de la necesidad de participar y de que en el procedimiento electoral no habrá podredumbre ni ‘chanchullos’, ni compra de votos ni presiones, tema que es bastante difícil que se realice, pero ojalá sucediera y México saldría ganando; además de que seguramente Juan Ramón de la Fuente tendría un gran apoyo del pueblo de México.