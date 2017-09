Partidos: la subasta absurda

Por el cariño de los electores los partidos son capaces de decir cualquier tontería, y lo que es peor, argumentarla. Nunca habíamos visto a los partidos tan solícitos para responder al clamor ciudadano, ahora sí que “pégame, mátame, pero no te olvides de mí en las elecciones”. El juego se llama quién da más. Primero fue Morena que dijo que 25%, luego el PRI con igual cantidad. PAN y PRD subieron la oferta a 50%. Los más pequeños, MC y PES dijeron “mi resto”: cero pesos a los partidos. Pago sin ver, dijo el PRI. Los partidos del Frente, PAN, PRD y MC reviraron: eso, mi casa y una hermana.

No caigamos en su juego. Lo que quieren los partidos es llamar la atención y tirarse al piso para que los ciudadanos los recojamos. Me queda claro que el clamor de cero pesos a los partidos es un sentimiento real. Yo mismo me sumé a la campaña por la reducción de la mitad de los recursos a los partidos y ocho de cada diez respuestas fueron que no se les quitara la mitad, que se les quitara todo.

Serenos. ¿De verdad queremos un sistema de partidos donde todos los recursos sean privados? Las consecuencias pueden ser funestas. La vida de los partidos la controlarán quienes pongan el dinero. Más de alguno argumentará, con razón, que si de todos modos a los partidos los gobiernan castas y terminan, todos, controlados por intereses económicos, cuál es el objeto de invertir dinero público en ellos. La razón es muy sencilla: los partidos son y deben seguir siendo organismos de interés público.

Pero una cosa es que los partidos reciban recursos fiscales y otra muy distinta es que ellos mismos, a través de sus cuadros en los congresos, decidan cuánto dinero debemos darles. Esa es la perversión y es eso lo que hay que corregir. Durante los últimos 20 años los partidos han sido juez y parte de las decisiones económicas, con la idea de que entre ellos mismos se vigilan, se controlan y se equilibran. Pues nada, que salieron más duchos para ponerse de acuerdo en lo que sí les importa, que es el billete, que en lo que a nosotros nos importa, que son las políticas públicas y de Gobierno.

Hay que aprovechar la coyuntura y el movimiento telúrico generado desde las redes sociales para avanzar y corregir lo que no nos gusta, para fiscalizar más y mejor a los partidos y para tener una democracia más austera y eficiente. Pero no caigamos en la trampa de esta absurda subasta de cariño que, por lo demás, sabemos que es más falsa que una moneda de tres pesos.