Nominación dramática

El comité del Senado especializado en relaciones exteriores de los Estados Unidos tuvo un día complicado ayer cuando discutían y votaban por recomendar la elección de Donald Trump a Mike Pompeo como secretario de Estado. En lo que se preveía como una votación cerrada y dividida entre los representantes de los partidos, fue necesario un voto presente para cerrar la recomendación. Los discursos y alegatos que compartieron los senadores dejan más preguntas que respuestas sobre la capacidad del nominado a ejercer el poder diplomático de la oficina más poderosa del mundo.

Pompeo ha sobresalido en su vida laboral, graduado como primero de su clase en la academia militar de West Point para luego titularse en derecho en la Universidad de Harvard. Mike también encontró éxito en los negocios y como servidor público, logros que le permitieron escalar la peligrosa escalinata política de los Estados Unidos.

El único problema que argumentan los senadores demócratas es su poca transparencia al responder asuntos delicados aún tras puertas cerradas y con la garantía confidencial que ofrecen tanto la Cámara de diputados como el Senado. Preocupa a los representantes azules la postura secretiva que arrastra el nominado tras fungir como director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Representar al presidente de Estados Unidos de forma inherente conlleva una gran responsabilidad y el poder para tomar decisiones sobre tratados entre naciones o sanciones que castiguen a los culpables. El Partido Republicano asegura que la buena relación entre Mike Pompeo y Donald Trump es un activo preciado que debe ser un catalizador para operar la agenda global de la administración, lo peligroso es la volatilidad en el pensamiento del presidente.

Pompeo todavía tiene que ser aprobado por el Senado, el voto celebrado el día de ayer carga con un peso importante en la percepción ciudadana pero poco poder decisivo. Con el apoyo unánime del Partido Republicano y un par de senadores demócratas dispuestos a votar en favor de la nominación es poco probable que Pompeo no asuma el puesto de secretario de Estado, sin embargo, las advertencias y banderas amarillas no creo que desaparezcan. La reunión convocada por la OTAN, agendada para la próxima semana, no ayuda a los senadores para tomar una decisión informada; en caso de que no se confirme a Mike Pompeo como secretario de Estado, este Senado haría historia al ser la primera ocasión, desde que se formó la coalición, que Estados Unidos carezca de representación.