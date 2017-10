Mucho aún que festejar

Con mi saludo semanal y los mejores deseos, va la entrega del deporte convertido en arte y donde la charrería sigue adelante, dejando a ustedes que nos dispensan con su lectura, esta columna del Más Mexicano de los Deportes.

Estábamos cavilando acerca del tema de la columna y como que no me circulaba bien la sangre. Decidí no pensar mucho y cuando menos acordé, ya le estaba dando teclazos a la vieja máquina de escribir Remington.

Pensé en un tema y en otro, pero no daba con bola en qué centrarme y escribir, hasta que me llegó la inspiración y a darle que es mole de olla.

Recién se casó mi hija “Olguita” y felicidades en su nuevo proyecto de vida. Antier cumplió años mi hijo Ricardo y el sábado de la semana pasada cumplí 35 años de casado con mi esposa Olga de la Torre, y pronto viene mi cumplemenos, así es que motivos para estar contento, sobran.

Estábamos en un impase de alegría y sentimientos encontrados, pero me acordé que fue un gran éxito la XII Subasta Anual del Rancho San Bartolo que año con año organiza desde 2006 mi hermano Juan Francisco.

También hace ocho días terminó con éxito el Tercer Seminario Nacional de Locutores, que más bien fue nacional y luego internacional, mismo que se celebró en el Lienzo “Ignacio Zermeño Padilla” de Guadalajara, que fue en honor del profesor Alfonso Rosas Ramírez.

Este jueves 12 viene Gran Coleadero en el Lienzo “Nito” Aceves de La Calera en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, desde las 17:00 horas y en el que entrarán 50 de los mejores “tumbacuero” a nivel nacional, evento dotado con 100 mil pesos en premios y que organiza Gerardo Montes.

Siguiendo el programa de este mes de la lunas de otoño y es que dicen que las mejores son en octubre, tenemos conferencia el miércoles 18 del Ganado Santa Gertrudis, en la Unión Ganadera Regional de Jalisco.

Del 19 al 22 será el Torneo Trayectoria Charra, en Arandas, donde harán homenaje a Perla Azucena López Yáñez y Juan Francisco “Pillín” Rivera. El domingo 29, en Jesús María, habrá Charreada de Gala, misma que organizan el “Takeshi” Pérez, así como los hermanos Luis y Rigo León.

Hasta la próxima columna, si mi Dios tan Charro no lo remedia…