Mikel: tú, yo y EPN, no sé, piénsalo

Mikel Arriola, candidato del PRI y hombre de sacrificio de Meade en la Ciudad de México, se reunió el miércoles con Mario Romo, director de un grupo conservador denominado Red Familia.

Esa organización dio a conocer el encuentro con una foto y un comunicado en Twitter donde se lee: “Conversa #RedFamilia con @MikelArriolaP”, nos sentimos representados. #LaFamiliaEsLaSolución”.

Como es sabido, el fin de semana Arriola se declaró en contra de legalizar el uso de la mariguana y de la adopción de las parejas gay.

Pobre Mikel, cómo ha sufrido en los últimos años. Uno que creía que Arriola era ese articulado funcionario que desde la Cofepris daba entrevistas a favor de encontrar la manera de ayudar a quienes necesitaban urgentemente mariguana medicinal; uno que pensaba que era ese jefe del IMSS que intentaba prevenir mediante una política pública de educación y métodos anticonceptivos la epidemia de embarazos adolescentes en México y va a uno a enterarse que en realidad todo eso lo hizo contra su conciencia, contra sus creencias. Qué hombre más disciplinado este pelotari, qué alivio que la campaña le ha permitido salir del clóset.

Un liberado Mikel hoy nos presenta a sus amigos. A Mario Romo, por ejemplo. ¿Que cómo piensa Mikel? Pues como piensa Mario.

Va un ejemplo. En abril de 2015 Romo publicó en Facebook un video donde dice:

“Hace apenas algunos meses dimos una gran batalla juntos: evitar que se nos impusiera a nosotros (sic), pero sobre todo a nuestros hijos, los mal llamados ‘derechos sexuales y reproductivos’. (…) Pero ahora parecería que la Presidencia de la República no nos quiere escuchar. (…) Te quiero platicar que en la presentación de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente que hace pocas semanas presentó (re sic) el Presidente de la República se sigue insistiendo en estos derechos sexuales y reproductivos. Para que te des una idea, la palabra anticonceptivo, en sus 128 páginas, se menciona 100 veces. Por otro lado, el término Anticonceptivo Reversible de Acción Prolongada, que son ARAPS, que no son otra cosa que parches hormonales anticonceptivos y ponerles dispositivos en los úteros de nuestras pequeñas hijas, se menciona 56 veces. ¿Sabes cuántas veces se menciona el término derechos sexuales y reproductivos? 38. La palabra amor solamente se menciona una vez y la palabra abstinencia dos veces, y solamente para decir que no funciona. ¿Estás tú de acuerdo con esto? Dile al Presidente de la República que te tiene que escuchar, que me tiene que escuchar y que una vez más les decimos no a los derechos sexuales y reproductivos y sí al respeto de los padres de familia en la educación, en la sexualidad de nuestros hijos”.

Pobre Mikel. Hoy sabemos que él pensaba así y que en 2016 fue obligado, maldita maldición, por su jefe Enrique Peña Nieto a ser parte del grupo de trabajo de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Le hubieras hecho caso a Romo, Mikel, le hubieras dicho a Peña Nieto: yo seré el director del IMSS, presidente, pero me tiene que escuchar, quite eso de los anticonceptivos, volvamos al siglo XIX. Ah, y de paso también prohíba los retrovirales para el VIH.

Pues qué se creerá ese Peña que cuando en enero de 2015 presentó esa estrategia enfatizó que ésta “considera a los jóvenes como sujetos de su propio desarrollo, les reconoce plenamente su derecho humano a participar, no sólo como personas vulnerables, sino como actores centrales de la transformación social”.

No señor, los jóvenes hacen lo que sus papases mandan, qué actores ni qué los anticonceptivos y la educación sexual.

Chin, Mikel, en esto sí me representa Peña. Puedes corregir, eh. No sé, piénsalo.