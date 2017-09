Mas, si osare

Hay quienes han pretendido cambiar la letra del himno nacional aduciendo su carácter belicista en tiempos de paz. Su mira es corta. Porque hoy, después de la tragedia dejada por los sismos, los mexicanos se unieron “al grito de guerra”, y esta vez el enemigo fue: la adversidad.

Hombres y mujeres que sin preguntar qué hacer trabajaron codo con codo quitando escombros, haciendo cadenas humanas, ayudando a quienes aturdidos trataban de salir de las construcciones. Mexicanos que respondieron desde sus entrañas, porque saben que a México: un soldado -voluntario- en cada hijo le dio, brigadas de civiles que siguen luchando impulsados por la íntima y arraigada fuerza de la solidaridad de los mexicanos.

Y cada ciudadano se volvió un voluntario para combatir al “extraño enemigo” que esta vez fueron los sismos. Horas y horas rescatando personas atrapadas, y otra estrofa se hacía presente: “los ecos sonoros resuenen con las voces unión”, canto que impulsaba para arrancarle un poco de esperanza a la muerte, fuerza recuperada de los mexicanos para seguir con la tarea autoimpuesta: salvar vidas aún a costa de la propia vida.

Voluntarios de a pie, mujeres y hombres, vecinos, amigos, aún extraños. Gente improvisada que supo que su ayuda era necesaria se unieron con el Ejército Mexicano, Protección Civil, Policía Federal, la Marina para enfrentar la titánica tarea. Pocas integraciones como esta a lo largo de la historia mexicana.

Pero la tragedia también sacó lo que subyace en el país: la falta de credibilidad de autoridades cuando creció el rumor de máquinas enviadas a los sitios colapsados, alertando a la población: ¡todavía hay vida, no metan las máquinas! Acción, cierta o no, que recuerda la hecha en el sismo del 85. Sólo el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, excelente profesional que ha trabajado en cercanía con la población, logró tranquilizar un poco, pero la angustia sigue. Porque además de continuar la búsqueda, las familias necesitan este precioso tiempo para estar seguras de que se hizo lo imposible. Sin esa certeza, el duelo no cierra…y los resentimientos contra las autoridades crecen.

Pero la voz de los mexicanos no se quedó ahí, y con la extraordinaria fuerza que la unidad da, se hizo escuchar: “antes, patria, que inermes tus hijos bajo el yugo su cuello dobleguen…” y exigió a los partidos políticos, no donar, sino renunciar a su financiamiento para las fatuas campañas electorales. Demandando que ese recurso, de los mexicanos, fuera para los damnificados. Y ante esta férrea voluntad expresada, las autoridades supieron que la ciudadanía no está jugando…

Entonces, ante esta fuerte presión social, lo impensable sucedió, las autoridades del INE ‘encontraron’ un camino legal para que esta renuncia de recursos se dé. Y los partidos se apresuraron a ser los ‘buenos’…el PRI y el Verde devuelven 25 %; el PAN puede regresar el 50% pero a una comisión ciudadana, como Enrique Krause propuso. Y Movimiento Ciudadano renuncia a todo su financiamiento.

Por fin sucedió, la conciencia de fuerza impulsó a la sociedad a exigir lo que México necesita, la vida de los mexicanos por encima de los intereses partidarios. Respuesta obligada que la unidad de los mexicanos provocó. Voz recuperada que no debe extinguirse.

Así, un enorme orgullo nacional crece cuando aún la tragedia sigue, esperanza cierta de los mexicanos fortalecida con la estrofa del final del himno nacional: si “… tus templos, palacios y torres se derrumban con horrido estruendo, y sus ruinas existan diciendo: de mil héroes la patria aquí es”.