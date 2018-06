Martha Uribe Castellanos

“Nací un 7 de Marzo de 1953, en un barrio muy popular: las 9 esquinas y Mexicaltzingo, en Guadalajara, Jal. Paladeaba las deliciosas pitayas y disfrutaba de los riquísimos aromas de las tortas ahogadas y de la birria, arrullada por la música popular de la rockola de algún establecimiento. Mis padres fueron Catalina Castellanos y Carlos Uribe. Crecí y fui formada por mis abuelos maternos. Mi abuelito me transmitió ese amor al arte, que con el tiempo se convirtió en pasión y ha sido el motor de mi vida, principalmente el teatro.

Muchos de mis primos pasaron por mis manos y los disfracé para que escenificaran diferentes personajes, o simplemente para jugar.

A los 17 años ingresé a trabajar en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en el Centro de Procesamientos de Datos; casi de inmediato también entré a estudiar la secundaria y preparatoria nocturna. Mi formación académica era Técnica en Contabilidad y Computación, pero yo deseaba entrar a periodismo. También me inscribí al grupo de teatro de la misma universidad. Por lo tanto, a mediodía en vez de irme a comer, corría a ensayar. Cuando salía de trabajar, entraba a la escuela nocturna. Tuve la suerte de que siempre formé grupos de teatro en donde me encontraba trabajando y, como nadie sabía teatro, tenía que dirigir yo. A mis jefes siempre les gustaba la idea de que se representara para algún evento alguna obra.

También participé en el IMSS, en el grupo del maestro José Luis Moreno, donde se presentaban obras infantiles.

Por diferentes motivos no pude estudiar periodismo pero, como siempre he tenido una mente muy inquieta, he estudiado diferentes cosas, entre ellas Terapeuta en Holística.

Participé, en Lumen 2000, en videos de formación. En un grupo de teatro llamado “Brecha”, por tres años, en donde principalmente presentamos obras en las escuelas primarias. Formé parte del programa “El Recreo”, en T.V. Canal 7. Di clases en una escuela para educadoras y en un kinder. En Jesús Amigo, casa de formación de Laicos Salesianos, por catorce años llevamos obras de teatro a congresos en diferentes partes de la República, talleres, escuelas y etcétera. Igual que preparé viacrucis vivientes, por varios años, en colonias como Flores Magón, Lomas de Independencia y del Paraíso, lo mismo que en misiones en Sinaloa. Hice un grupo en la colonia Lomas de Independencia donde vivía. Formé otro grupo en PRODIGMU, por nueve años, con mujeres de baja autoestima, así como talleres de superación personal. Fuimos invitadas por el Instituto de la Mujer. También a uno de los primeros congresos en Guadalajara, del Día Internacional de la Mujer.

Actualmente doy clases y dirijo el grupo de teatro de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, donde estamos por cumplir nueve años, presentando obras en diferentes lugares, como la penitenciaria, escuelas, Unión de Tula, teatros, en el radio, entre otros.

Todas las obras de teatro que he presentado son de mi autoría pues, como según yo no tenía tiempo para ponerme a buscar y elegir alguna que reuniera las necesidades de mi grupo, mejor las escribía. Sobre todo porque no tenía quién me cuidara a mis hijos, era la forma práctica para mí, de hacerles su personaje para que estuvieran siempre conmigo. Por lo tanto daban casi, casi, sus primeros pasos actuando. De mis dos hijos, la mayor, ahora me apoya maquillando; mi hijo el menor, con efectos especiales y la música. Tengo un nieto que también ya participa en las obras. Para mi alegría, el teatro ha sido motivo de unión familiar. Tengo aproximadamente escritas 26 obras de teatro, la mayoría presentadas, con cuarenta y ocho años de trabajo ininterrumpidos.

Actualmente estudio en la SOGEM, mi maestra es Martha Cerda, también es la directora y fundadora de esta escuela semillero de escritores. Estoy a punto de realizar otro de mis sueños, el de aprender a escribir novela.

Agradezco a Dios, por todo lo que he disfrutado en mi vida: este maravilloso regalo de escribir y ver escenificado todo lo que pienso en una obra de teatro, y que, además, les guste y deje una reflexión a las personas”.



Tu novela lo logrará, te lo augura este filósofo alemán, con esta cita: “NO HAY DUDA QUE TODO CONOCIMIENTO EMPIEZA CON LA EXPERIENCIA”. -IMMANUEL KANT.